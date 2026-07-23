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UDA impugnó la oferta salarial del Gobierno y advirtió que recurrirá a la Justicia si se fija por decreto

La Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Santa Fe cuestionó el desarrollo de la última reunión paritaria al denunciar que el Gobierno provincial dio a conocer la propuesta salarial antes del encuentro formal

23 de julio 2026 · 11:03hs
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UDA impugnó la paritaria docente

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UDA impugnó la paritaria docente

La Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Santa Fe presentó una impugnación formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia contra la propuesta salarial presentada por el Gobierno en la paritaria docente del pasado 21 de julio. Según el gremio, el Ejecutivo difundió públicamente los detalles de la oferta antes de iniciar la negociación con los representantes sindicales, situación que considera una violación de la Ley Provincial 12.958, que regula las negociaciones colectivas.

Desde la organización sostuvieron que los ministros de Educación y Economía informaron el contenido de la propuesta a los medios de comunicación antes de que comenzara la audiencia paritaria, por lo que los docentes "se enteraron de la oferta por la prensa". Para UDA, esa decisión vació de contenido la negociación, ya que consideran que el Gobierno llegó a la mesa con una postura ya definida y sin margen para modificarla.

El reclamo por la falta de información técnica

Otro de los cuestionamientos planteados por el sindicato apunta a la ausencia de la denominada memoria técnica de la propuesta salarial. Según el comunicado, el Ejecutivo no entregó documentación que detalle el costo fiscal del ofrecimiento, la incidencia de cada punto porcentual, la masa salarial desagregada ni la comparación oficial entre la evolución de los salarios y la inflación.

Para UDA, esa información resulta indispensable para que la negociación pueda desarrollarse en condiciones de transparencia y con datos verificables.

UDA cuestiona el porcentaje anunciado

El gremio también aseguró que existe una diferencia entre los porcentajes difundidos oficialmente y lo que figura en el acta paritaria.

Mientras el Gobierno habló de un incremento cercano al 15% para el segundo semestre y de una mejora anual del 49%, UDA afirmó que el documento firmado establece un aumento del 10,1% y que el resto corresponde a sumas no remunerativas, como el FOPCID y los mínimos garantizados, que no impactan en los aportes jubilatorios, la obra social ni la antigüedad docente.

Además, la entidad sostuvo que durante el primer semestre de 2026 los salarios perdieron poder adquisitivo frente a la inflación medida por el IPEC, al señalar que el incremento salarial fue del 12,5%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 17,1%, lo que representa una pérdida real del poder de compra.

Los reclamos de UDA al Gobierno provincial

Entre los principales pedidos formulados por el sindicato se encuentran:

  • Convocar una nueva reunión paritaria para continuar la negociación.
  • Entregar la memoria técnica completa de la propuesta salarial.
  • No avanzar con nuevas audiencias sin brindar previamente esa información.
  • Recuperar el poder adquisitivo perdido durante el primer semestre.
  • Garantizar que los aumentos lleguen de manera simultánea e íntegra a los jubilados docentes.
  • No instrumentar la oferta mediante decreto mientras la negociación permanezca abierta.

Advertencia de acciones judiciales

En el tramo final del comunicado, la UDA Santa Fe advirtió que, si el Gobierno provincial decide fijar los salarios por decreto sin acuerdo paritario, impulsará acciones tanto en el ámbito administrativo como judicial e incluso anticipó que podría acudir al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Vinimos a negociar y nos encontramos con una decisión ya tomada y ya publicada. La mesa paritaria no es una ventanilla donde se nos comunica lo que el Gobierno resolvió por su cuenta", expresaron los representantes paritarios Mariela Rosana Rossi y Héctor Daniel Domínguez, quienes insistieron en que sin información verificable "no existe una verdadera negociación".

• LEER MÁS: Paritaria docente: antes de la reunión, la Provincia hizo pública la oferta salarial del 15% y generó el malestar de los gremios

UDA paritaria impugnación decreto
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