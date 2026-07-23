Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

A través de sus redes sociales, Unión presentó a su quinto refuerzo: el lateral uruguayo Juan de Dios Pintado

En este mercado de pases, Unión confirmó a su quinto refuerzo. Y es que este jueves, a través de sus redes sociales, la institución rojiblanca presentó a Juan de Dios Pintado.

El lateral uruguayo fue el último en sumarse, recordando que antes llegaron: Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Eric Ramírez.

En el caso del defensor charrúa, llega por pedido de Leonardo Madelón, que lo conoce de su paso como entrenador de Gimnasia de La Plata.

LEER MÁS: Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Si bien su posición natural es como lateral derecho o carrilero por ese sector, en su llegada a Santa Fe expresó que también puede actuar como lateral izquierdo.

Con las cinco incorporaciones, ahora la tarea de la dirigencia es cerrar tres refuerzos más. Se busca, un marcador central, un lateral zurdo y la chance de un volante o un punta, dependiendo de los que puedan emigrar.