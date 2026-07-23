Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

A través de sus redes sociales, Unión presentó a su quinto refuerzo: el lateral uruguayo Juan de Dios Pintado

Ovación

Por Ovación

23 de julio 2026 · 10:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Juan de Dios Pintado firmó su contrato con Unión.

Juan de Dios Pintado firmó su contrato con Unión.

En este mercado de pases, Unión confirmó a su quinto refuerzo. Y es que este jueves, a través de sus redes sociales, la institución rojiblanca presentó a Juan de Dios Pintado.

Unión presentó a Juan de Dios Pintado

El lateral uruguayo fue el último en sumarse, recordando que antes llegaron: Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Eric Ramírez.

En el caso del defensor charrúa, llega por pedido de Leonardo Madelón, que lo conoce de su paso como entrenador de Gimnasia de La Plata.

LEER MÁS: Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Si bien su posición natural es como lateral derecho o carrilero por ese sector, en su llegada a Santa Fe expresó que también puede actuar como lateral izquierdo.

Con las cinco incorporaciones, ahora la tarea de la dirigencia es cerrar tres refuerzos más. Se busca, un marcador central, un lateral zurdo y la chance de un volante o un punta, dependiendo de los que puedan emigrar.

Unión Juan de Dios Pintado lateral
Noticias relacionadas
¿quien es el lateral uruguayo por el que union ya hizo una oferta?

¿Quién es el lateral uruguayo por el que Unión ya hizo una oferta?

la reserva de union sumo en mar del plata y rescato un empate ante aldosivi

La Reserva de Unión sumó en Mar del Plata y rescató un empate ante Aldosivi

union perdio con newells un duelo clave y sigue ultimo en el torneo femenino

Unión perdió con Newell's un duelo clave y sigue último en el Torneo Femenino

el equipo que planea madelon en union, con y sin inhibiciones activas

El equipo que planea Madelón en Unión, con y sin inhibiciones activas

Lo último

Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a la gente que no crea boludeces

Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a la gente que "no crea boludeces"

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Último Momento
Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a la gente que no crea boludeces

Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a la gente que "no crea boludeces"

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Madelón definió la formación titular de Unión sin la presencia de los refuerzos

Madelón definió la formación titular de Unión sin la presencia de los refuerzos

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Ovación
Copa Santa Fe 2026: se viene el debut del futsal y el fútbol adaptado

Copa Santa Fe 2026: se viene el debut del futsal y el fútbol adaptado

El Quillá logró el pasaje a la siguiente instancia en la Copa Concejo 0.0%

El Quillá logró el pasaje a la siguiente instancia en la Copa Concejo 0.0%

Copa Santa Fe de Rugby: se disputa la quinta fecha de la zona Campeonato

Copa Santa Fe de Rugby: se disputa la quinta fecha de la zona Campeonato

Federico Grabich resaltó la pileta que se construye en el Centro Acuático de Rosario

Federico Grabich resaltó la pileta que se construye en el Centro Acuático de Rosario

Nuevas reglas en el Torneo Clausura 2026: cómo se juega la Liga Argentina

Nuevas reglas en el Torneo Clausura 2026: cómo se juega la Liga Argentina

Policiales
Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición