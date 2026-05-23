La Municipalidad y el Gobierno provincial presentaron una agenda especial de actividades para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Habrá propuestas culturales, música, gastronomía y actos oficiales entre el jueves 21 y el lunes 25 de mayo.

Todas las celebraciones y actos especiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una nueva edición de la Semana de Mayo con distintas actividades organizadas en el marco del 215° aniversario de la Revolución de Mayo .

La agenda comenzó el jueves 21 , a las 12, con la presentación de la Banda del Liceo Militar General Manuel Belgrano en el Hall de la Municipalidad de Santa Fe, ubicado en Salta 2951.

Las actividades continuarán el sábado 23, de 10 a 18, con “Modo Revolución” en la Peatonal San Martín, desde Eva Perón hasta Juan de Garay. La propuesta es organizada por la Asociación Amigos Calle San Martín.

La Peatonal San Martín se viste de celeste y blanco con shows, juegos y ofertas para los santafesinos

En tanto, el domingo 24, a las 20, se desarrollará la tradicional Gala Patriótica junto a la Orquesta Sinfónica Provincial en el Teatro Municipal 1° de Mayo, sobre San Martín 2020. La actividad es organizada por el Gobierno de Santa Fe.

El cronograma central se desarrollará el lunes 25. De 10 a 17 tendrá lugar “Sabores de Nuestra Historia” en Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166. La propuesta incluirá gastronomía típica, música y bailes, feria de emprendedores, promociones especiales y un espacio de entretenimiento infantil.

A las 15 se realizará el tradicional Te Deum y fiesta popular en Plaza 25 de Mayo, con epicentro en la Catedral Metropolitana, ubicada en General López 2672.

Posteriormente, a las 15.30, se llevará adelante el acto central con desfile cívico militar frente a Casa de Gobierno.

La jornada concluirá a las 16.45 con la actuación del Coro Polifónico “La Merced”, también frente a Casa de Gobierno, en una actividad organizada por el Gobierno provincial.