Boca se mostró en mala forma y perdió ante Atlético Tucumán

Boca tendrá este miércoles el partido crucial por la clasificación en la Copa Sudamericana, ya que de conseguir un triunfo frente al Fortaleza quedará como líder y cada vez más cerca de acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A los cuatro minutos, Renzo Tesuri le ganó un error garrafal de Sergio Romero que la defensa no cubrió y puso el 1 a 0 para el elenco tucumano. Pero tras la revisión del VAR, el árbitro Pablo Echavarría decretó que Mateo Coronel obstaculizó el paso del arquero.

Pero ya a los 28 minutos, Atlético se despertó y tras un gran pase de Mateo Bajamich para Tesuri, el volante centró desde el piso para la llegada de Coronel para poner con la derecha ante un caído Romero el 1 a 0.

En la segunda etapa, Boca intentó romper el fondo del Decano pero se topó con un equipo muy bien parado, y el nerviosismo le jugó una mala pasada en los momentos claves para convertir.

Síntesis de Atlético Tucumán vs. Boca por la Liga Profesional:

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Agustín Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Bajamich y Mateo Coronel. DT: Facundo Sava

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Milton Delgado; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Frank Fabra; Luca Langoni y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Goles en el primer tiempo: 28m Mateo Coronel (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 9m Jabes Saralegui por Fabra (B); Lucas Janson por Delgado (B); 12m Marcelo Estigarribia por Bajamich (AT); 21m Tomás Castro Ponce por Lagos (AT); 39m Justo Giani por Tesuri (AT); Matías Orihuela por Acosta (AT); Iker Zufiaurre por Medina (B).

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Germán Delfino.