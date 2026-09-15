Colón piensa en Los Andes luego de tres derrotas y con el Reducido cada vez más cerca

Colón atraviesa un tramo delicado: acumula tres derrotas y deberá enfrentar a Los Andes con la necesidad de ganar para consolidarse en el reducido.

Colón afrontará un nuevo compromiso con la necesidad de cortar una racha negativa que comenzó a preocupar. El conjunto santafesino acumula tres derrotas consecutivas y llega al duelo frente a Los Andes con bajas sensibles. Peinipil, Lértora y Thaller no estarán disponibles, en un momento donde el equipo necesita recuperar funcionamiento, confianza y, principalmente, resultados para sostener sus aspiraciones.

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Un rival directo que vuelve a poner a prueba al Sabalero

El presente de Colón no se explica únicamente por los últimos resultados. El equipo también sufrió una serie de contratiempos que condicionaron su rendimiento durante una etapa determinante del torneo. Las lesiones, algunas actuaciones individuales por debajo de lo esperado y decisiones arbitrales discutidas fueron acumulando dificultades.

A eso se suma una cuestión estadística que preocupa: al Sabalero le está costando hacerse fuerte cuando enfrenta a equipos que también luchan por los puestos importantes. El único triunfo conseguido ante un rival de esas características fue frente a Deportivo Madryn, jugando fuera de casa.

El resto del camino dejó demasiados puntos en el camino. En una categoría donde las diferencias suelen ser mínimas, no aprovechar esos cruces termina teniendo consecuencias directas en la tabla.

Colón atraviesa un momento delicado y necesita reaccionar cuanto antes. El Sabalero viene de perder ante Racing de Córdoba, Deportivo Morón y Godoy Cruz, resultados que frenaron su marcha y redujeron considerablemente el margen de error. Además, las lesiones y algunas bajas importantes complican todavía más el panorama de cara al próximo compromiso frente a Los Andes.

Una racha que encendió las alarmas

Las tres derrotas consecutivas aparecen en un momento especialmente sensible del campeonato. Colón no solamente dejó puntos importantes en el camino, sino que también perdió terreno frente a varios equipos que compiten por los mismos objetivos.

El golpe más reciente llegó ante Godoy Cruz, luego de las caídas frente a Racing de Córdoba y Deportivo Morón. La seguidilla expuso las dificultades que viene teniendo el equipo para sostener buenos rendimientos durante los partidos que pueden marcar diferencias en la clasificación.

Ahora, el desafío inmediato será recuperar confianza y volver a sumar. El enfrentamiento con Los Andes representa una nueva oportunidad para cortar la mala racha y evitar que la situación se complique todavía más.

El Reducido, en riesgo

La tabla comienza a mostrar una realidad que obliga a Colón a prestar máxima atención. El Sabalero se encuentra actualmente a seis puntos de quedar fuera de la zona de Reducido, ya que los puestos 7° y 8° están ocupados por Estudiantes de Caseros y Ciudad de Bolívar, respectivamente.

La distancia todavía puede ser revertida, pero el margen se achicó considerablemente después de las últimas tres jornadas. Cada partido que Colón no consigue ganar permite que los equipos que vienen detrás se acerquen y, al mismo tiempo, que los que están por encima se alejen.

Por eso, el objetivo ya no pasa solamente por mirar la parte alta de la clasificación. El equipo santafesino también deberá cuidar su lugar en la zona de clasificación al Reducido. Para lograrlo, será indispensable volver a sumar y recuperar la solidez que mostró durante otros tramos de la temporada.