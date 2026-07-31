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Santa Fe bajo alerta por tormentas fuertes: advierten por ráfagas, granizo y hasta 50 milímetros de lluvia

El aviso del SMN rige para gran parte del centro-este provincial. Las tormentas podrían ser fuertes o localmente severas, con precipitaciones abundantes en cortos períodos y mejoras recién durante la tarde del sábado

31 de julio 2026 · 08:04hs
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Lluvias y tormentas en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Lluvias y tormentas en la ciudad de Santa Fe
Santa Fe bajo alerta por tormentas fuertes: advierten por ráfagas, granizo y hasta 50 milímetros de lluvia

José Busiemi
Santa Fe bajo alerta por tormentas fuertes: advierten por ráfagas, granizo y hasta 50 milímetros de lluvia

José Busiemi
Alertas vigentes  informadas por el Servicios Meteorológico Nacional 

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Alertas vigentes  informadas por el Servicios Meteorológico Nacional 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe para la tarde de este viernes y la madrugada y mañana del sábado. Según el organismo: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

Alertas vigentes informadas por el Servicios Meteorológico Nacional

Alertas vigentes informadas por el Servicios Meteorológico Nacional

Pronóstico extendido

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto y con una temperatura de 18.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 28°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables, desmejorando. En el día de la fecha, se observa que se mantiene el aporte de aire cálido superficial desde el noreste a la región, que permite que la jornada se desarrolle con abundante nubosidad y que las condiciones se inestabilicen, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. No obstante, el ingreso de un nuevo sistema de frío con vientos de dirección sur/suroeste, irán mejorando gradualmente las condiciones hacia la tarde de la jornada de mañana. Respecto de las temperaturas, a pesar del ascenso de los registros térmicos hasta la jornada de hoy, se prevé un descenso de las máximas principalmente, a partir del fin de semana.

Sábado con cielo cubierto a nublado con condiciones inestables, mejorando hacia la tarde con pro. Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en la madrugada y primeras horas de la mañana. Temperaturas mínimas con poco cambio, 18º y máximas en descenso, 21º. Vientos moderados del sector nor/noreste, rotando a regulares del sector sur/suroeste, con ráfagas..

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente nublado a parcialmente nublado con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 14º y poco cambio en las máximas, 21º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando a leves del sector nor/noreste..

Por último, lunes mayormente nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 16º y máxima 20º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando a leves del sector sur/sureste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

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