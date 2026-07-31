El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe para la tarde de este viernes y la madrugada y mañana del sábado. Según el organismo: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual".
Santa Fe bajo alerta por tormentas fuertes: advierten por ráfagas, granizo y hasta 50 milímetros de lluvia
El aviso del SMN rige para gran parte del centro-este provincial. Las tormentas podrían ser fuertes o localmente severas, con precipitaciones abundantes en cortos períodos y mejoras recién durante la tarde del sábado
Pronóstico extendido
El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto y con una temperatura de 18.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 28°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables, desmejorando. En el día de la fecha, se observa que se mantiene el aporte de aire cálido superficial desde el noreste a la región, que permite que la jornada se desarrolle con abundante nubosidad y que las condiciones se inestabilicen, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. No obstante, el ingreso de un nuevo sistema de frío con vientos de dirección sur/suroeste, irán mejorando gradualmente las condiciones hacia la tarde de la jornada de mañana. Respecto de las temperaturas, a pesar del ascenso de los registros térmicos hasta la jornada de hoy, se prevé un descenso de las máximas principalmente, a partir del fin de semana.
Sábado con cielo cubierto a nublado con condiciones inestables, mejorando hacia la tarde con pro. Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en la madrugada y primeras horas de la mañana. Temperaturas mínimas con poco cambio, 18º y máximas en descenso, 21º. Vientos moderados del sector nor/noreste, rotando a regulares del sector sur/suroeste, con ráfagas..
En tanto para el domingo se espera cielo mayormente nublado a parcialmente nublado con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 14º y poco cambio en las máximas, 21º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando a leves del sector nor/noreste..
Por último, lunes mayormente nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 16º y máxima 20º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando a leves del sector sur/sureste.
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