Imputan este viernes al pediatra detenido en la ciudad por el presunto abuso sexual de la madre de una paciente

El profesional, de 40 años fue detenido por orden del Ministerio Público de la Acusación tras la denuncia de una mujer de 26 años. La audiencia imputativa se realizará este viernes en los Tribunales y estará a cargo de la fiscal Vivian Galeano

La investigación por el presunto abuso sexual denunciado contra un pediatra de Santa Fe tendrá este viernes un nuevo capítulo judicial con la realización de la audiencia imputativa en los Tribunales provinciales.

La acusación será formulada por la fiscal Vivian Galeano , integrante de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , quien además ordenó la detención del médico tras la denuncia presentada por la víctima.

El profesional, identificado por sus iniciales E.A., de 40 años, fue detenido el lunes por la tarde en una vivienda ubicada sobre Pío Pandolfo al 8.900, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

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La denuncia contra el pediatra en Santa Fe

La causa se inició formalmente luego de la presentación realizada por una mujer de 26 años, quien denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual durante una consulta médica en un sanatorio privado donde el pediatra desempeñaba sus funciones habituales.

De acuerdo con las actuaciones impulsadas por el MPA, el hecho denunciado habría ocurrido el lunes 20 de julio, cuando la mujer acompañó a su hijo a una consulta pediátrica.

A partir de la denuncia, la fiscalía dispuso una serie de medidas investigativas que permitieron reunir los primeros elementos de prueba y avanzar con la detención del profesional.

La publicación en redes sociales y nuevos testimonios

Según consta en la denuncia, la mujer decidió hacer público lo sucedido a través de sus redes sociales. Tras esa publicación, comenzó a recibir mensajes de distintas personas que aseguraron haber conocido o presenciado situaciones similares vinculadas al acusado.

Entre esos contactos, la denunciante afirmó haber recibido el testimonio de una expareja del médico, quien hizo referencia a un presunto abuso contra una menor de edad. También mencionó el relato de una excolaboradora del Hospital Mira y López, quien habría advertido sobre una presunta situación irregular ocurrida en ese ámbito.

Esos testimonios forman parte del material incorporado a la investigación y deberán ser evaluados por la fiscalía durante el avance de la causa.

Qué ocurrirá en la audiencia de imputación

Durante la audiencia prevista para este viernes, la fiscal Vivian Galeano informará formalmente al acusado cuáles son los hechos que se le atribuyen y la calificación penal provisoria.

Además, se espera que el Ministerio Público de la Acusación solicite medidas cautelares, que serán analizadas por el juez interviniente en función de los elementos reunidos durante la investigación.

La causa continúa en etapa inicial y la investigación permanece abierta, mientras la fiscalía analiza la totalidad de las pruebas y los testimonios incorporados al expediente.

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