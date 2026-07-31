Es oficial: Unión levantó todas las inhibiciones en FIFA y podrá utilizar a sus refuerzos

Unión ya no figura en el listado de clubes inhibidos en FIFA, luego de alcanzar acuerdos con Sol de América y Juventud Las Piedras. Ahora, Leonardo Madelón espera contar con las habilitaciones para varios de los incorporados.

La espera terminó para Unión . Después de las 8 de este viernes, el club dejó oficialmente de figurar en el listado de instituciones inhibidas de la FIFA, confirmando una noticia que había sido anticipada el jueves por UNO Santa Fe.

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La dirigencia rojiblanca logró resolver los dos conflictos que mantenían bloqueado al club en el mercado de pases. Primero alcanzó un acuerdo con Sol de América por la deuda vinculada al pase de Fernando Díaz, y posteriormente hizo lo propio con Juventud Las Piedras por la transferencia de Maizon Rodríguez.

De esta manera, Unión quedó oficialmente habilitado para inscribir y utilizar a sus incorporaciones, justo a tiempo para el compromiso de este sábado, desde las 15.30, frente a Gimnasia de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Madelón ya puede pensar en los refuerzos en Unión

Con las inhibiciones levantadas, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón podrá contar con los futbolistas que llegaron en este mercado de pases.

Los refuerzos son Juan De Dios Pintado, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez, aunque no todos están en las mismas condiciones administrativas para debutar.

En principio, Mosqueira, Malcorra y Luna Diale aparecen con serias chances de integrar la formación titular para visitar al conjunto mendocino, en un partido clave para que el Tatengue consiga su primera victoria en el campeonato.

Todavía restan algunas habilitaciones en Unión

Si bien el club ya quedó liberado de las inhibiciones de FIFA, todavía resta completar algunos trámites administrativos para que determinados futbolistas puedan ser inscriptos definitivamente.

Uno de los casos es el de Mauro Luna Diale, cuyo pase pertenece al Akhmat Grozny de Chechenia y necesita la documentación internacional correspondiente, pese a que su último paso fue por Platense.

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Una situación similar atraviesa Juan de Dios Pintado. Si bien llega desde Nacional de Uruguay, su ficha pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que también resta la emisión del transfer internacional para que pueda quedar plenamente habilitado.

Con el principal obstáculo ya superado y el mercado finalmente destrabado, en Unión reina el alivio. Las inhibiciones quedaron atrás y, salvo por las últimas cuestiones burocráticas, Madelón podrá comenzar a darle forma al equipo que imaginó para afrontar el segundo semestre, con la posibilidad concreta de presentar varias caras nuevas desde este mismo fin de semana.