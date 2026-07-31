Uno Santa Fe | Unión | Unión

Es oficial: Unión levantó todas las inhibiciones en FIFA y podrá utilizar a sus refuerzos

Unión ya no figura en el listado de clubes inhibidos en FIFA, luego de alcanzar acuerdos con Sol de América y Juventud Las Piedras. Ahora, Leonardo Madelón espera contar con las habilitaciones para varios de los incorporados.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 08:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Es oficial: Unión levantó todas las inhibiciones en FIFA y podrá utilizar a sus refuerzos

La espera terminó para Unión. Después de las 8 de este viernes, el club dejó oficialmente de figurar en el listado de instituciones inhibidas de la FIFA, confirmando una noticia que había sido anticipada el jueves por UNO Santa Fe.

LEER MÁS: Unión oficializó el regreso de Joaquín Mosqueira y destacó un gesto que emocionó

La dirigencia rojiblanca logró resolver los dos conflictos que mantenían bloqueado al club en el mercado de pases. Primero alcanzó un acuerdo con Sol de América por la deuda vinculada al pase de Fernando Díaz, y posteriormente hizo lo propio con Juventud Las Piedras por la transferencia de Maizon Rodríguez.

De esta manera, Unión quedó oficialmente habilitado para inscribir y utilizar a sus incorporaciones, justo a tiempo para el compromiso de este sábado, desde las 15.30, frente a Gimnasia de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Madelón ya puede pensar en los refuerzos en Unión

Con las inhibiciones levantadas, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón podrá contar con los futbolistas que llegaron en este mercado de pases.

Los refuerzos son Juan De Dios Pintado, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez, aunque no todos están en las mismas condiciones administrativas para debutar.

En principio, Mosqueira, Malcorra y Luna Diale aparecen con serias chances de integrar la formación titular para visitar al conjunto mendocino, en un partido clave para que el Tatengue consiga su primera victoria en el campeonato.

Todavía restan algunas habilitaciones en Unión

Si bien el club ya quedó liberado de las inhibiciones de FIFA, todavía resta completar algunos trámites administrativos para que determinados futbolistas puedan ser inscriptos definitivamente.

Uno de los casos es el de Mauro Luna Diale, cuyo pase pertenece al Akhmat Grozny de Chechenia y necesita la documentación internacional correspondiente, pese a que su último paso fue por Platense.

LEER MÁS: En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

Una situación similar atraviesa Juan de Dios Pintado. Si bien llega desde Nacional de Uruguay, su ficha pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que también resta la emisión del transfer internacional para que pueda quedar plenamente habilitado.

Con el principal obstáculo ya superado y el mercado finalmente destrabado, en Unión reina el alivio. Las inhibiciones quedaron atrás y, salvo por las últimas cuestiones burocráticas, Madelón podrá comenzar a darle forma al equipo que imaginó para afrontar el segundo semestre, con la posibilidad concreta de presentar varias caras nuevas desde este mismo fin de semana.

Unión FIFA inhibiciones
Noticias relacionadas
Lautaro Vargas tiene una oferta del fútbol árabe.

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

En Unión esperan que este jueves FIFA levante las inhibiciones.

Día clave en Unión para terminar de levantar las inhibiciones

Cristian Tarragona entrenó de manera diferenciada, pero será titular ante Gimnasia de Mendoza.

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

union prepara la visita a mendoza con varias dudas y una condicion clave

Unión prepara la visita a Mendoza con varias dudas y una condición clave

Lo último

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Último Momento
La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal