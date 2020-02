Bocha Batista comenzó a palpitar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Fernando "Bocha" Batista dialogó en exclusiva con Tres Arriba luego de ganar el Preolímpico Sub 23 que le dio un lugar a la Selección Argentina en los próximos Juegos Olímpicos. "Este equipo tiene mucha humildad y sabe lo que quiere", dijo. Y añadió: "Cuando tenés un grupo unido, te lleva a lograr éxitos importantes".

"Trabajo con lo que tengo y cada uno sabrá lo que hace y se hará cargo", expresó el técnico que tuvo varias bajas porque los clubes no cedieron a sus futbolistas. "Con la mayoría de los que no pudieron venir hablé e hicieron mucha fuerza para poder estar, no puedo tener ningún rencor", agregó Batista.

Por su parte, pensó en lo que viene con los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y sostuvo: "Si uno elige con el corazón son estos 23, pero hay que elegir con la cabeza". Y destacó: "Hay que ver en tres o cuatro meses la actualidad de cada jugador, ojalá podamos estar a la altura de una competencia tan importante".

Los pibes disputarán su último partido el domingo a las 22.30 ante Brasil, teniendo la posibilidad de dejar afuera al elenco brasilero. Argentina ya quedó primero con 6 unidades, mientras que Brasil y Uruguay tienen 2. Cierra la tabla de posiciones Colombia con 1. Entre estos tres últimos países se definirá la segunda y última plaza que otorga este Preolímpico Sudamericano Sub 23.