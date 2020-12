“Me tira más el Caribe, el solcito, la playa pero mientras estén la plata y el cinturón, peleo en cualquier lado”, declaró Castaño en una entrevista de Zoom concedida a Juan Abraham Larena, periodista argentino especializado en boxeo radicado en los Estados Unidos.

Invicto en 17 combate, con 16 victorias y un empate, Castaño ostentó el título versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero lo declinó por causas que en su momento no habían quedado en claro. “Primero vinieron los líos cuando le gané a Michel Soro (en julio de 2017). Querían robarme la pelea y después hubo problemas con el control antidoping y encima no me pagaron la bolsa. Los hermanos Acaries hicieron un depósito falso. Un año estuve para poder cobrar”, narró Brian Castaño.

“Cuando se arregló la revancha, íbamos a ir a Marsella, la casa de los promotores, los Acaries, que tenían el circo armado para quedarse con mi título. Tampoco querían garantizarme el 60 por ciento de la bolsa por adelantado, así que nos sentamos a hablar con mi manager Sebastián Contursi y con mi papá, que es mi entrenador, y con todo el dolor del alma lo dejé vacante”, amplió Castaño desde California, donde se entrena y lleva meses esperando su chance con Patrick Teixeira, pero por la faja de la OMB.

Al respecto, el oriundo de Isidro Casanova precisó que la pandemia no ha conspirado contra su rutina de adiestramiento: “Al entrenamiento le di y le doy mucha rosca. En el gimnasio hay una máquina que desinfecta el lugar y se limpia todo. Hasta las bolsas. Llegamos con barbijo, nos vamos con barbijo y trabajamos normal”.

De forma específica definió a Patrick Teixeira lo definió como a un oponente “muy fuerte, un gran peleador que se faja en la media distancia. Lo conozco porque en un tiempo hice guantes con él en Las Vegas. Tiene huevos, tiene corazón el loco, va para adelante”.

Sin embargo, Brian Castaño deduce que el 13 de febrero “por la altura y el alcance que tiene, creo que Patrick Teixeira me va a boxear de afuera. Yo también puedo hacer eso, pero mi fuerte es la media y la corta, presionar”.

Cuando se le preguntó si sueña con derrotar a Patrick Teixeira antes del límite, Brian Castaño insistió en subrayar la fortaleza del paulista pero “con mi estilo, presión y combinaciones, por ahí llega el nocaut, que sería la frutilla del postre”.

El campeón, Patrick Teixeira, ofrece una fojan de 31-1 con 21 Kos. Castaño, de 31 años, ha realizado apenas 17 combates en más de ocho años de profesional: “Si le gano a Teixeira vendrán cosas más importantes”, confió.