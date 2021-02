Boxeo: La Hiena Barrios peleará en Carlos Paz

“Linda pelea la que se viene, es una gran oportunidad para mí porque soy el que va a ganar, por eso estoy preparándome como cuando recién arrancaba en el boxeo. Esta es mi posibilidad y no la voy a dejar pasar de ninguna manera” enfatizó “la Hiena”.

Y agregó: “Estoy preparándome para pasarlo por arriba, no me preocupa la diferencia de edad, es solo un número cuando vos tenes un sueño. Nadie va a terminar con mi carrera, solamente yo. Soy una persona muy fuerte”.

En cuanto a lo que significa el combate para ambos boxeadores, comentó: “Yo busco la gloria, la gloria es lo más grande, no tiene precio, es algo magnifico. Es una pelea muy importante para el boxeo argentino y por eso la gente esta tan convulsionada por lo que se viene”.

Hiena2.jpg El excampeón del mundo Víctor Barros será el rival en la provincia de Córdoba del reconocido Jorge Rodrigo Barrios. Gentileza Arano Box

Un mendocino, el rival de la Hiena

Por su parte, el mendocino Víctor Barros (42 -22KO-, 7,1), expresó que "es un evento importante, es muy lindo que se enfrenten dos excampeones mundiales. Continúo con mi preparación de la mejor manera, haciendo las cosas como deben ser. Estuve entrenando en Sampacho porque me siento cómodo y familiarizado, siempre me atendieron muy bien. La idea es volver para ya meternos de cara al 20 de febrero. Estoy bien, contento y con muchas ganas de afrontar este desafío. Lo que más me motivó para estar presente en esta pelea fue el reposicionamiento".

Su último enfrentamiento fue 20 de septiembre de 2019 donde venció a Guillermo Osvaldo Soloppi en el Polideportivo Vicente Polimeni, de Las Heras. Con relación al significado de enfrentar a un boxeador como Jorge Rodrigo “la Hiena” Barrios, el mendocino manifestó: “Lo tomo como un rival más, yo trato de hacer mi carrera. Me centro en mi boxeo y nada más. Sé que un triunfo me podría dar salida internacional, eso es lo que estoy buscando”.

Con respecto a cómo sobrellevó el parate de la actividad por la pandemia, el excampeón mundial pluma afirmó: “La verdad que fue muy duro, estar encerrado sin competir es como cortarle las alas a un pájaro. Fui consciente y pude continuar entrenando en mi casa. No llego de la forma que yo quisiera, pero estoy conforme porque logré mantenerme físicamente”.

Sobre las grandes expectativas a nivel nacional que se generan por la pelea del año, Barros enfatizó: “Disfruto mucho lo que está ocasionando este enfrentamiento, nos alimenta la adrenalina. Es una motivación importante para cualquier deportista".