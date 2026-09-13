Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya tienen a su primer campeón. Matheus Melecchi hizo historia al quedarse con los 10 kilómetros de aguas abiertas y conquistar la primera medalla de oro de la competencia, en la prueba que abrió oficialmente el programa deportivo.
Brasil abrió el medallero de oro en Santa Fe 2026
Matheus De Freitas ganó los 10 kilómetros de aguas abiertas y se convirtió en el primer campeón de los Juegos Suramericanos. Ivo Cassini fue cuarto y Joaquín Moreno terminó quinto en el Lago del Parque del Sur.
Por Ovación
13 de septiembre 2026 · 12:39hs
Matheus Melecchi de Brasil se terminó quedando con el oro, seguido de David Farinango y Victor Moreno. El mejor argentino fue el marplatense de 21 años, Ivo Cassini, quien ocupó la cuarta ubicación, mientras que en el quinto lugar arribó Joaquín Moreno de La Pampa.
La clasificación oficial de varones es la siguiente:
1° Matheus Melecchi (Brasil) 1:47:53.5
2° David Farinango (Ecuador) 1:47:57.2
3° Víctor Moreno (Brasil) 1:48.04.1
4° Ivo Cassini (Argentina) 1:48:25.6
5° Joaquín Moreno (Argentina) 1:49:04.7
6° Ronaldo Zambrano (Venezuela) 1:49:38.5
7° Diego Vera (Venezuela) 1:51:15.5