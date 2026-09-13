Brasil abrió el medallero de oro en Santa Fe 2026

Matheus De Freitas ganó los 10 kilómetros de aguas abiertas y se convirtió en el primer campeón de los Juegos Suramericanos. Ivo Cassini fue cuarto y Joaquín Moreno terminó quinto en el Lago del Parque del Sur.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya tienen a su primer campeón. Matheus Melecchi hizo historia al quedarse con los 10 kilómetros de aguas abiertas y conquistar la primera medalla de oro de la competencia, en la prueba que abrió oficialmente el programa deportivo.