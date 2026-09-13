Asaltaron e hirieron en el rostro a un taxista de 60 años: subió a un falso pasajero en la Terminal de Ómnibus

El delincuente lo atacó con un objeto cortopunzante a la altura del pómulo, le robó el celular y las llaves del auto en el límite entre los barrios Villa Oculta y Barranquitas. La policía rastrea las cámaras de seguridad del predio de colectivos para identificar al agresor.

Violento asalto a un taxista en Santa Fe: lo hirieron en la cara para robarle el celular y la llave del auto. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Este sábado, antes de la medianoche, en cercanía de la esquina de avenida Presidente Perón y la calle Padre Catena, un taxista de 60 años fue atacado por un pasajero que lo hirió en el rostro con un elemento corto punzante y le sustrajo su teléfono celular y las llaves del automóvil antes de darse a la fuga.

Los vecinos de la zona denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Luego, llegaron los oficiales de Orden Público y de la Policía de Acción Táctica PAT entrevistaron a la víctima, un hombre de 60 años, que conducía su radiotaxi cuando, según relató, tomó un pasaje en la terminal de ómnibus con destino a la avenida Presidente Perón y la calle Padre Catena.

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Asaltado y herido

El trabajador les contó a los policías que el pasajero le pidió continuar unos metros más adelante de la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y padre Catena, hacia el oeste hasta llegar a las inmediaciones de las calles José Díaz y Vera y Pintado, y allí le ordenó frenar y anunció el asalto.

En ese momento, el hombre lo tomó por detrás, extrajo un objeto corto punzante y le provocó un corte superficial a la altura del pómulo izquierdo. Tras un forcejeo, el atacante logró apoderarse de un teléfono celular marca Motorola y de la llave del vehículo, y se dio a la fuga por la calle José Díaz hacia el norte, hasta perderse de vista. La víctima empujó luego su automóvil por la calle Vera y Pintado hasta la avenida Presidente Perón para resguardarlo.

Investigación

Los oficiales de la Policía de Acción Táctica PAT como los de la Comisaría 6° escucharon el relato sobre la complexión física y la vestimenta del delincuente que lo asaltó e hirió y también la vestimenta que lucía.

Luego, buscaron identificar a los vecinos que tuvieran información relacionada con el ladrón como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector. Respecto de las cámaras, los policías escucharon con atención cuando el taxista les dijo que el pasajero subió a su vehículo en la terminal de colectivos, donde seguramente y por la cantidad de cámaras de videovigilancia, debería estar registrado en las imágenes, y así poder identificarlo con miras a su aprehensión.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que sean identificadas todas las personas que puedan brindar información como testigos entre los vecinos del sector, que sea constatada y secuestrada la existencia de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener registros sobre el ataque, y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de lesiones seguidas de robo.