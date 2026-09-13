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Los Murciélagos golearon a Costa Rica y alcanzaron el bronce de la Copa América

Los Murciélagos cerraron su participación con una goleada 4-1 ante los centroamericanos.

13 de septiembre 2026 · 11:57hs
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Los Murciélagos golearon a Costa Rica y alcanzaron el bronce de la Copa América

La Selección argentina de Fútbol para Ciegos, “Los Murciélagos”, alcanzó la medalla de bronce en la Copa América que se llevó a cabo en San Pablo, Brasil, luego de vencer 4 a 1 a Costa Rica.

Los goles del equipo nacional fueron convertidos por Maxi Espinillo en dos oportunidades; Ángel Deldo y Nacho Oviedo, todos en el segundo tiempo. De esta forma, Los Murciélagos terminaron invictos en el torneo, con 18 goles a favor y uno en contra, tras cuatro triunfos y un solo empate, con Colombia en semifinales, donde el conjunto argentino cayó en los penales.

En el partido contra Costa Rica, la Selección se impuso ampliamente durante todo el encuentro. La superioridad se vio plasmada en el marcador con dos disparos de Espinillo, una apilada maradoniana del chaqueño Ángel Deldo y un bombazo de Oviedo, que le permitió al conjunto nacional lograr la presea de bronce.

En la fase de grupos, Los Murciélagos golearon a Costa Rica por 3 a 0 (Fernandes, Espinillo y Mario Ríos), a Guatemala por 8 a 0 (Espinillo, Jesús Merlos, Ríos, Matías Olivera, Braian Pereyra y Oviedo x3) y a México, por 3 a 0 (Espinillo, Ezequiel “Junior” Fernándes y Oviedo).

En las 11 ediciones de Copa América disputadas hasta el momento, Los Murciélagos siempre estuvieron dentro del podio, con cuatro títulos, cinco subcampeonatos y dos terceros puestos.

Cómo estuvo conformado el plantel de Los Murciélagos en la Copa América

El plantel nacional está conformado por los arqueros Guido Consoni y Germán Muleck, junto a los jugadores de campo Federico Accardi, Ángel Deldo, Maximiliano Espinillo, Ezequiel "Junior" Fernándes, Jesús Merlos, Matías Olivera, Ignacio Oviedo, Froilán Padilla, Braian Pereyra y Mario Ríos.

En tanto, la dirección técnica está a cargo de Darío Lencina, con Abel Estigarribia en la guía y asistencia de campo, Gustavo Aguirre al frente del trabajo con los arqueros, Gabriel Scaglione en la preparación física, Andrea Plinski en el acompañamiento psicológico y Nahuel Fuentes en el rol de masajista.

David Peralta, presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), manifestó su orgullo por Los Murciélagos y destacó el esfuerzo, el compromiso y el trabajo colectivo de jugadores y cuerpo técnico. Además, valoró el resultado, que refleja la continuidad de un proceso construido a lo largo de muchos años.

Los Murciélagos Costa Rica Copa América
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