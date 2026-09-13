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Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

El triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien empieza a alejarse en la pelea por el título.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 12:55hs
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Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para terminar séptimo en el Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El triunfo fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren).

Colapinto largó en el noveno puesto tras su gran clasificación de este sábado, aunque volvió a tener una increíble largada (ya no es noticia) para superar primero al neozelandés Liam Lawson (Red Bull) y solo unas curvas después al australiano Oscar Piastri (McLaren).

Con el pasar de las vueltas, el argentino empezó a sufrir el desgaste de sus neumáticos medios y fue superado por Lawson, por lo que en los siguientes giros aguantó con mucha categoría al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y a Piastri.

En la vuelta 15 se le presentó una oportunidad de oro a Colapinto, ya que hubo virtual safety car por el abandono del canadiense Lance Stroll Jr., situación que fue aprovechada por Alpine para llamarlo a boxes y montarle los neumáticos duros con los que resistiría hasta el final de la carrera.

A partir de allí, Colapinto, que venía de terminar noveno en Italia, condujo con una solidez increíble para finalmente terminar en la séptima posición aguantando por detrás suyo a un auto muy superior, como lo es el McLaren de Piastri.

Con este resultado, Colapinto sumó ocho puntos en el campeonato y llegó a los 27, para afianzarse en la duodécima posición y soñar con el top 10.

Antonelli ganó en España y se aleja en la pelea por el título en la Fórmula 1

El triunfo en el GP de España quedó en manos del italiano Antonelli (Mercedes), que se aleja cada vez más en la pelea por el título y sueña con consagrarse como el campeón más joven de la historia.

Gracias a esta victoria, que fue la octava en la temporada, el italiano llegó a los 292 puntos y le sacó 81 en el campeonato a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes).

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el GP de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.

España Colapinto Fórmula 1
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