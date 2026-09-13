El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para terminar séptimo en el Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1
El triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien empieza a alejarse en la pelea por el título.
Por Ovación
El triunfo fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren).
Colapinto largó en el noveno puesto tras su gran clasificación de este sábado, aunque volvió a tener una increíble largada (ya no es noticia) para superar primero al neozelandés Liam Lawson (Red Bull) y solo unas curvas después al australiano Oscar Piastri (McLaren).
Con el pasar de las vueltas, el argentino empezó a sufrir el desgaste de sus neumáticos medios y fue superado por Lawson, por lo que en los siguientes giros aguantó con mucha categoría al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y a Piastri.
En la vuelta 15 se le presentó una oportunidad de oro a Colapinto, ya que hubo virtual safety car por el abandono del canadiense Lance Stroll Jr., situación que fue aprovechada por Alpine para llamarlo a boxes y montarle los neumáticos duros con los que resistiría hasta el final de la carrera.
A partir de allí, Colapinto, que venía de terminar noveno en Italia, condujo con una solidez increíble para finalmente terminar en la séptima posición aguantando por detrás suyo a un auto muy superior, como lo es el McLaren de Piastri.
Con este resultado, Colapinto sumó ocho puntos en el campeonato y llegó a los 27, para afianzarse en la duodécima posición y soñar con el top 10.
Antonelli ganó en España y se aleja en la pelea por el título en la Fórmula 1
El triunfo en el GP de España quedó en manos del italiano Antonelli (Mercedes), que se aleja cada vez más en la pelea por el título y sueña con consagrarse como el campeón más joven de la historia.
Gracias a esta victoria, que fue la octava en la temporada, el italiano llegó a los 292 puntos y le sacó 81 en el campeonato a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes).
La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el GP de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.