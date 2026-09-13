Uno Santa Fe | Romina Imwinkelried

Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en Santa Fe 2026

La liberteña Romina Imwinkelried terminó tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas y consiguió el primer podio de Argentina en los Juegos Suramericanos, mientras que la santafesina Candela Giordanino, fue cuarta, también con 1:57:04.5.

13 de septiembre 2026 · 12:31hs
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Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en Santa Fe 2026

La prueba se disputó en el lago del Parque del Sur de Santa Fe con una temperatura de 11 grados, condiciones desafiantes que pusieron a prueba la resistencia de todos los competidores. Este resultado inicial ya perfila una serie de jornadas intensas y llenas de adrenalina en lo que resta de los Juegos Suramericanos. Un emocionante arranque en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 vio a Brasil llevarse la primera medalla de oro.

Romina Imwinkelried se quedó con la primera medalla de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La representante de Libertad de San Jerónimo Norte terminó tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas, con un tiempo de 1:57:04.5, a 6.3 segundos de la brasileña Ana Cunha, ganadora de la prueba y máxima referente sudamericana de esta disciplina por el oro que ganó en Tokio 2020.

La brasileña Viviane Eichelberger fue segunda, a 3.7 segundos, mientras que Imwinkelried y Candela Giordanino terminaron tercera y cuarta, respectivamente, casi con el mismo tiempo de 1:57:04.5. Luego, la clasificación oficial ubicó a Imwinkelried por delante de su compatriota por apenas una décima de segundo.

Imwinkelried, de 32 años, ya había ganado la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y fue cuarta en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Giordanino, de 22 años y nadadora del Club Unión de Santa Fe, había terminado séptima en Asunción 2022, cuando tenía 18 años.

La clasificación oficial de mujeres es la siguiente en los Suramericanos:

1° Ana Marcela Cunha (Brasil) 1:56:58.2

2° Vivian Jungblut (Brasil) 1:57:01.9

3° Romina Imwinkelried (Argentina) 1:57:04.5

4° Candela Giordanino (Argentina) 1:57:04.6

5° Victoria Abad (Ecuador) 1:57:41.6

6° Paola Pérez (Venezuela) 1:58:29.0

7° Danna Martínez (Ecuador) 2:04:36.5

Romina Imwinkelried Santa Fe Argentina

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