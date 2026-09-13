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Colapinto y una actuación que ya considera entre las mejores de su carrera en F1

El piloto argentino terminó séptimo en el Gran Premio de España y destacó especialmente su clasificación y el ritmo mostrado durante toda la competencia.

13 de septiembre 2026 · 13:22hs
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Colapinto y una actuación que ya considera entre las mejores de su carrera en F1

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en Madrid con un séptimo puesto en el Gran Premio de España, resultado que le permitió sumar seis puntos en la Fórmula 1. Después de avanzar posiciones durante la carrera y defender su lugar en el tramo final, el argentino ubicó la actuación entre las mejores de su trayectoria en la categoría.

Está dentro de las mejores como fin de semana completo”, aseguró Colapinto en diálogo con ESPN. El piloto de Alpine también resaltó especialmente lo realizado en la clasificación del sábado: “Creo que fue la mejor mía en la Fórmula 1”.

Una carrera inteligente para llegar al séptimo puesto para Colapinto

Colapinto largó con neumáticos medios y tuvo una buena salida que le permitió ganar dos posiciones en las primeras vueltas. Luego, Alpine aprovechó el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Lance Stroll para realizar su parada en la vuelta 15 y colocarle neumáticos duros.

La estrategia le permitió extender su permanencia en pista y ganar posiciones mientras sus principales rivales ingresaban a boxes. “Hoy hice una muy buena carrera, largué de vuelta muy bien, avancé…”, explicó el argentino.

Durante buena parte de la competencia quedó detrás de Gabriel Bortoleto y reconoció las dificultades para encontrar el lugar para superarlo. “Perdí muchísimo tiempo con Bortoleto, que doblaba muy bien en la curva 1 y 2. Estuve cerca de tocarlo”, contó.

Finalmente, Colapinto logró superar al brasileño y después tuvo que defender el séptimo lugar ante el avance de Oscar Piastri.

Contento que lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri”, destacó el argentino, que sumó seis puntos y protagonizó en Madrid uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a la Fórmula 1.

Colapinto Fórmula 1 España
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