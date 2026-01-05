Brisbane: el campeón defensor Lehečka debutó con un triunfo ante Macháč

El checo venció a su compatriota y, en la segunda ronda, se enfrentará al estadounidense Sebastian Korda en Brisbane.

El campeón defensor checo, Jií Leheka, venció 6-4, 6(5)-7(7) y 6-2 a su compatriota Tomáš Machá y avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Brisbane, Australia.

Este domingo se inició el torneo que forma parte de la tradicional gira que antecede al Abierto de Australia , compartiendo semana con la United Cup y el ATP de Hong Kong.

Tras la que fue la primera jornada con la eliminación del argentino Camilo Ugo Carabelli en manos del estadounidense Learner Tien, este lunes debutó el checo campeón defensor del ATP 250 de Brisbane y número 19 del mundo, Jií Leheka, ante su compatriota número 35 del ranking mundial, Tomáš Machá.

En el Pat Rafter Arena de Brisbane, el campeón defensor empezó ganando el primer set por 6-4, quebrando en el quinto juego tras un dominio de Machá en los anteriores dos.

En la segunda manga, el número 35 del Ranking ATP tuvo que trabajar arduamente para quedárselo ya que, cuando él ganaba un game, Leheka empataba el set al siguiente juego. El tenista oriundo de Beroun venció al campeón defensor en el tie break, con un resultado a favor de 7(7)-6(5).

Sin embargo, en el tercer set, Leheka sacó a relucir su jerarquía y dominó ampliamente a su compatriota, llevándose la manga por 6-2 y ganando el partido que duró dos horas y 24 minutos.

Cómo sigue el camino de Jií Leheka en Brisbane

Ahora, en la próxima ronda, el checo enfrentará al estadounidense Sebastian Korda que venció este lunes al monegasco Valentin Vacherot por 7-6 y 6-3.

En otros partidos de esta segunda jornada del ATP 250 de Brisbane, el ruso Daniil Medvédev le ganó 6-2 y 6-3 al húngaro Marton Fucsovics, el francés Quentin Halys venció 5-7, 6-3 y 6-4 al australiano Alexei Popyrin, el polaco Kamil Majchrzak eliminó al alemán Daniel Altmaier con un contundente 7-6 y 6-0, el estadounidense Alex Michelsen venció 6-7, 7-6 y 6-3 al australiano James Duckworth y, en el otro duelo entre norteamericano y oceánico, Reilly Opelka le ganó 6-3 y 7-5 al local Dane Sweeny.