Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

En el primer día de competencia, el único argentino presente se despidió del ATP 250 que se disputa en Australia.

El argentino Camilo Ugo Carabelli perdió 6(4)-7(7) y 3-6 ante Learner Tien y quedó eliminado del ATP 250 de Brisbane , en Australia, dejando al certamen sin albicelestes en singles en el primer día de competencia.

Este domingo inició el torneo que forma parte de la tradicional gira que antecede al Abierto de Australia , compartiendo semana con la United Cup y el ATP de Hong Kong.

En esta primera jornada del ATP 250 de Brisbane, el argentino de 26 años iniciaba su camino ante el prometedor joven estadounidense de 20 años, Learner Tien, que se metió entre los 30 mejores del mundo en noviembre y tiene como objetivo ser protagonista en este año.

En poco más de una hora y media de juego en el Queensland Tennis Centre de Brisbane, el bonaerense tuvo un disputado primer set con el oriundo de California quien, finalmente, se terminaría llevando la manga en el tie break, con un resultado de 7(7)-6(4) a su favor.

En el segundo set y con el primero en su bolsillo, el estadounidense sacó la diferencia en el cuarto juego y se llevó sin complicaciones la victoria, con un resultado de 6-3 a favor en la segunda manga.

Así, Tien avanza a la segunda ronda donde enfrentará al ganador del partido entre su compatriota Alex Michelsen y el australiano Jack Duckworth que, en el inicio de la jornada, le ganó el tercer clasificatorio al francés Térence Atmane.

Por su parte, la derrota de Ugo Carabelli deja al ATP 250 de Brisbane sin argentinos en su cuadro de singles, tanto en masculino como en femenino. Sin embargo, en dobles, el propio tenista de 26 años será el único representante albiceleste, haciendo dupla con el polaco Kamil Majchrzak.

En la primera ronda de dobles, la dupla argentina-polaca enfrentará el lunes a la compuesta por el español Alejandro Davidovich Fokina y el campeón defensor de singles, el checo Jiri Leheka.

En este arranque del ATP 250 de Brisbane, el estadounidense Frances Tiafoe venció por 6-2 y 6-2 al local Aleksandar Vukic mientras que, en tres sets, el francés Quentin Halys le ganó 1-6, 7(7)-6(5) y 6-4 al polaco Majchrzak.

Además, el australiano Rinji Hijikata le ganó por walkover al italiano Matteo Arnaldi en el primer clasificatorio y entró al cuadro principal donde enfrentará este lunes a su compatriota Adam Walton.