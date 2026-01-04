Uno Santa Fe | Ovación | Brisbane

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

En el primer día de competencia, el único argentino presente se despidió del ATP 250 que se disputa en Australia.

Ovación

Por Ovación

4 de enero 2026 · 11:53hs
Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

El argentino Camilo Ugo Carabelli perdió 6(4)-7(7) y 3-6 ante Learner Tien y quedó eliminado del ATP 250 de Brisbane, en Australia, dejando al certamen sin albicelestes en singles en el primer día de competencia.

Este domingo inició el torneo que forma parte de la tradicional gira que antecede al Abierto de Australia, compartiendo semana con la United Cup y el ATP de Hong Kong.

En esta primera jornada del ATP 250 de Brisbane, el argentino de 26 años iniciaba su camino ante el prometedor joven estadounidense de 20 años, Learner Tien, que se metió entre los 30 mejores del mundo en noviembre y tiene como objetivo ser protagonista en este año.

En poco más de una hora y media de juego en el Queensland Tennis Centre de Brisbane, el bonaerense tuvo un disputado primer set con el oriundo de California quien, finalmente, se terminaría llevando la manga en el tie break, con un resultado de 7(7)-6(4) a su favor.

En el segundo set y con el primero en su bolsillo, el estadounidense sacó la diferencia en el cuarto juego y se llevó sin complicaciones la victoria, con un resultado de 6-3 a favor en la segunda manga.

Qué se le viene a Thiem en Brisbane

Así, Tien avanza a la segunda ronda donde enfrentará al ganador del partido entre su compatriota Alex Michelsen y el australiano Jack Duckworth que, en el inicio de la jornada, le ganó el tercer clasificatorio al francés Térence Atmane.

Por su parte, la derrota de Ugo Carabelli deja al ATP 250 de Brisbane sin argentinos en su cuadro de singles, tanto en masculino como en femenino. Sin embargo, en dobles, el propio tenista de 26 años será el único representante albiceleste, haciendo dupla con el polaco Kamil Majchrzak.

En la primera ronda de dobles, la dupla argentina-polaca enfrentará el lunes a la compuesta por el español Alejandro Davidovich Fokina y el campeón defensor de singles, el checo Jiri Leheka.

En este arranque del ATP 250 de Brisbane, el estadounidense Frances Tiafoe venció por 6-2 y 6-2 al local Aleksandar Vukic mientras que, en tres sets, el francés Quentin Halys le ganó 1-6, 7(7)-6(5) y 6-4 al polaco Majchrzak.

Además, el australiano Rinji Hijikata le ganó por walkover al italiano Matteo Arnaldi en el primer clasificatorio y entró al cuadro principal donde enfrentará este lunes a su compatriota Adam Walton.

Brisbane Carabelli Australia
Noticias relacionadas
rearte inicio su era en union con la mira en obras y gimnasia (cr)

Rearte inició su era en Unión con la mira en Obras y Gimnasia (CR)

real madrid buscara ante betis no perderle pisada al lider barcelona

Real Madrid buscará ante Betis no perderle pisada al líder Barcelona

el city se quiere acercar a la cima ante el chelsea de enzo fernandez

El City se quiere acercar a la cima ante el Chelsea de Enzo Fernández

Christian Bernardi fue anunciado como nuevo refuerzo de Atlanta.

Christian Bernardi se convirtió en refuerzo de Atlanta

Lo último

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Último Momento
Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe