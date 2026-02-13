Camilo Ugo Carabelli mantiene su gran nivel y está en cuartos de final del Argentina Open

Camilo Ugo Carabelli venció a su compatriota Mariano Navone para avanzar a los cuartos de final del Argentina Open.

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli (47°) le ganó a su compatriota Mariano Navone (73°) y aseguró la clasificación a los cuartos de final del Argentina Open.

El reciente campeón del Challenger de Rosario se quedó con el triunfo por 6-2 y 7-5 , después de dos horas de juego.

Con la victoria, el “Brujo” deberá jugar ante Sebastián Báez (34°), otro jugador de gran comienzo de año, en un partido de cuartos de final de gran nivel, por un lugar en la semifinal.

Protagonizando el turno nocturno del jueves en el estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, Camilo Ugo Carabelli acumuló su séptimo triunfo consecutivo y dejó en el camino al duro Mariano Navone, para meterse en la tercera ronda.

El paso a paso de la victoria de Carabelli en el Argentina Open

En un primer set en el que mostró su mejor nivel, con una derecha explosiva y un amplio catálogo de tiros a disposición, Ugo Carabelli se quedó con dos quiebres y no tuvo break points en contra, para cerrar el parcial en 6-2 con un único set point.

La segunda manga comenzó con un trámite parecido, en el que el oriundo del Bajo Belgrano quebró en dos ocasiones y llegó a ponerse en ventaja por 5-1, aunque Navone tuvo la oportunidad de demostrar su nivel y aprovechó un ligero bajón de su rival para igualar las cosas, quebrándole el servicio en dos oportunidades.

Al quedarse con el saque del nacido en 9 de Julio en el duodécimo juego, Camilo Ugo Carabelli sacó para partido y se quedó con un duro duelo haciendo uso de su primer match point, para sentenciar una clasificación que ratifica su crecimiento, tanto tenístico como mental, desde la gira sudamericana pasada.