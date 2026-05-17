San Isidro reaccionó a tiempo y golpeó primero ante La Unión en las semifinales

El conjunto cordobés venció 88-75 a La Unión de Colón en el Antonio Manno y se adelantó 1-0 en la serie semifinal de la Liga Argentina. El lunes volverán a enfrentarse en San Francisco.

San Isidro arrancó con el pie derecho su serie semifinal en la Liga Argentina de Básquetbol. En un partido que cambió por completo después del descanso, el equipo dirigido por Sebastián Porta derrotó 88-75 a La Unión de Colón y tomó ventaja en la llave.

El elenco entrerriano había mostrado una imagen sólida y dominante durante gran parte del primer tiempo, pero el Santo modificó radicalmente su actitud defensiva en el complemento y terminó construyendo una victoria contundente en el estadio Antonio Manno.

Un primer tiempo favorable para La Unión

El encuentro comenzó con mucha dinámica y alta efectividad ofensiva de ambos lados. San Isidro logró quedarse con el primer cuarto por un ajustado 26-25 gracias al gran arranque de Suñé, que castigó desde el perímetro con tres triples.

Sin embargo, en el segundo parcial apareció la mejor versión de La Unión. Con Salamone y Caire como principales referencias ofensivas, el equipo de Colón logró sacar ocho puntos de diferencia y manejó el ritmo del juego durante varios minutos.

La intensidad defensiva de los visitantes complicó a San Isidro, que nunca logró sentirse cómodo en la primera mitad. Así, el descanso largo encontró arriba a La Unión por 50-44.

El quiebre llegó después del descanso

La historia cambió completamente en el tercer cuarto. San Isidro salió decidido a modificar el desarrollo y rápidamente pasó al frente con un parcial demoledor en el arranque.

La clave estuvo en la recuperación defensiva del equipo cordobés. El conjunto de Sebastián Porta elevó la presión, recuperó agresividad y dejó a La Unión en apenas ocho puntos durante todo el parcial.

A partir de esa intensidad, el local comenzó a correr mejor la cancha y encontró mayor fluidez ofensiva para cerrar el tercer segmento arriba por 69-58.

Un cierre sólido para el Santo

En el último cuarto, San Isidro sostuvo el dominio desde la defensa y terminó de inclinar definitivamente el partido a su favor. La Unión sintió el desgaste y ya no pudo sostener la efectividad que había mostrado en la primera mitad.

Con confianza renovada y otra energía en cancha, el equipo cordobés administró la ventaja hasta cerrar el triunfo por 88-75 y adelantarse 1-0 en la semifinal.

El segundo punto de la serie se jugará este lunes 18, nuevamente en el estadio Antonio Manno, desde las 21.