Caparelli: "Se va a necesitar un proceso de resiliencia"

Uno de los asuntos que todos los deportistas deberán afrontar es la salud mental después de la cuarentena. Si bien en varias disciplinas se comenzó a utilizar con mayor frecuencia, el psicólogo deportivo tiene un papel preponderante para cuando las actividades deportivas regresen a la actividad. Si bien en muchos casos se transformó en asistencia por redes sociales, lo cierto es que ha sido y será muy importante su función.

"Este asunto de la cuarentena en lo profesional sigo trabajando porque hay una demanda importante. También cumplo un rol dentro de algunas instituciones educativas como psicólogo, así que acompaño también los procesos de los alumnos en las escuelas. A esta altura acostumbrado a esta modalidad de vida, así que de alguna manera tratando de pasar el tema coronavirus" le dijo Augusto Caparelli a UNO Santa Fe.

El psicólogo santafesino expresó que "lo principal era entender que esto podía durar poco como podía durar mucho, entonces ahí tratamos de disminuir al máximo las expectativas de lo que dejé de hacer y cuando lo voy a poder retomar. En eso el trabajo de poder generar horarios, hábitos cotidianos y rutinas, que den la posibilidad de decir, bueno más allá de que esté encerrado en mi casa cumplo con determinados tiempos que me ordenen".

En cuanto a la cada vez mayor presencia del psicólogo en el deporte, el profesional comentó que "en algún punto se han dado cuenta que es un eslabón de la cadena que no se ha trabajado. De alguna manera, lo físico, lo táctico y lo técnico llega a un punto, que si lo mental se alinea a ese trabajo, puede dar mayores beneficios al rendimiento deportivo general".

1962020 f2 oveja caparelli psicólogo deportivo santa fe.JPG La presencia de psicólogos es cada vez mayor en las diferentes disciplinas deportivas. UNO Santa Fe

Acerca de como surgió su vinculación con el plantel superior de rugby de CRAI, Caparelli sostuvo que "esto fue iniciativa del cuerpo técnico de CRAI que encabezaron Alejandro Capobianco y Federico Fernández, y de alguna manera ellos me invitaron a ver que les podía ofrecer. Se hizo un trabajo que estaba vinculado de acompañar el proceso de los coaches hacia los jugadores. Intervine con los jugadores en algunos encuentros, pero la base era brindarle herramientas a ellos para que sean el vínculo con los jugadores. Ahora sigo con el nuevo entrenador que es Kiko Salva".

"Esta es una etapa es diferente porque cuando empezamos a trabajar en la fase de pretemporada, habíamos empezado a armar el camino para lo que iba a ser el Regional, y una semana de golpe nos encontramos que empezaba la cuarentena. De alguna manera se hizo un buen trabajo de los preparadores físicos, para que los jugadores sigan con el hábito del entrenamiento, y hubo una buena respuesta por parte de los chicos" acotó la Oveja Caparelli.

También destacó que "ahora se está a la espera de cuando podemos volver a entrenar para recuperar estado rugbístico sobre todo. No sabemos con que torneo, y con que jugadores nos vamos a encontrar. No en el sentido de la cantidad, sino en como le afectó a cada uno que su vida se vió modificada este tiempo en el que no se pudo jugar al rugby".

1962020 f3 oveja caparelli psicólogo deportivo santa fe.JPG El psicólogo deportivo ayuda a desarrollar el mejor potencial de los deportistas. UNO Santa Fe

Más expresiones de un profesional

Ante la consulta de como pudo haber influenciado esta cuarentena en los deportistas de alta competencia, el psicólogo de nuestro medio remarcó que "creo que hay un factor fundamental que es el hecho de las cohesiones de grupo. Siempre se habla de que un jugador solo no puede ganar un partido, porque necesita del resto. El principal factor es ver como está el grupo, porque cada uno desde su lugar no es el mismo antes de que pase todo esto. Entonces hay que apuntas a lo individual, y trabajar mucho la cohesión de grupo que es clave".

Como afectará a la ciudadanía en general esta cuestión de la pandemia fue claro al señalar que "creo que se va a necesitar de un proceso que los psicólogos llamamos de resiliencia. Este concepto que es muy conocido pero a veces mal utilizado, y que significa sacar de lo malo algo bueno. Ahora, yo puedo sacar lo provechoso y no aprender nada. Es una de las herramientas que la sociedad va a necesitar ser reciliente. Hay otro factor que más allá de que podamos volver a la normalidad, la gente ha hecho un proceso de introspección en cuanto a la propia personalidad".

A cerca de la incertidumbre que se escucha comentar a los deportistas y sus dirigentes, Caparelli explicó que "El término correcto sería la desmotivación. La incertidumbre genera el desgano, el no motivo a continuar con lo que se estaba haciendo. Pero ahora en esta etapa de flexibilización o fase de distanciamiento social, se genera de nuevo la expectativa de cuando volvemos a la actividad. Entonces ahí estamos en una etapa de motivación. Igualmente se necesita saber cuando va a producirse ese día, como para darle un cierre a esta instancia. Pero efectivamente el tema es la desmotivación, desgano y lo demás".