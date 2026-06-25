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Se definió el equipo argentino para el Pan Pacific Championships

Santiago Grassi y Malena Santillán representarán a la Argentina en el Pan Pacific 2026 que se desarrollará en agosto venidero en California, Estados Unidos

Ovación

Por Ovación

25 de junio 2026 · 09:53hs
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El santafesino Santiago Grassi fue convocado para representar a Argentina en Estados Unidos.

El santafesino Santiago Grassi fue convocado para representar a Argentina en Estados Unidos.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos confirmó la delegación de la selección nacional que participará del Campeonato Pan Pacific 2026, uno de los torneos más prestigiosos del calendario mundial. La competencia se disputará del 12 al 15 de agosto en Irvine, California, Estados Unidos, y reunirá a algunas de las principales potencias de la natación internacional.

Entre los cinco atletas que representarán a nuestro país, hay dos que tienen vinculación directa con la ciudad de Santa Fe. En primer lugar está el caso de Santiago Grassi, quien actualmente se encuentra radicado en los Estados Unidos, pero que se formó en el Club Atlético Unión, y por el otro, está Malena Santillán, quien si bien es oriunda de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, actualmente se encuentra radicada en la capital santafesina, y representa a la entidad rojiblanca.

Los cinco atletas con los que contará la delegación nacional está conformado por: Agostina Hein, Macarena Ceballos y Malena Santillan por la rama femenina, y Ulises Saravia y Santiago Grassi por la masculina. Un dato curioso es que toda la delegación cuenta con al menos un récord absoluto en su poder. Desde el borde de la piscina estará acompañando Gustavo Roldán como jefe técnico y Sebastián Montero como oficial por calidad.

Dos caras conocidas en la delegación Argentina

La natación de Santa Fe vuelve a tener presencia en la élite internacional. La sanfrancisqueña Malena Santillán y el santafesino Santiago Grassi fueron confirmados por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) como integrante de la selección nacional que participará del Campeonato Pan Pacific 2026, uno de los torneos más prestigiosos del calendario mundial.

Para Santillán significa una nueva experiencia de alto nivel representando al país y una oportunidad para seguir consolidándose entre las principales figuras de la natación argentina. Mientras que para Santiago Grassi, de 29 años, actualmente radicado en los Estados Unidos, es un consagrado, ya que en 2016 clasificó a Río de Janeiro, sus primeros Juegos Olímpicos, y en 2020, que se nadaron en 2021, clasificó a Tokio, los segundos juegos. En 2024 quedó a once centésimas de clasificar a París.

La unionista Malena Santill&aacute;n tambi&eacute;n ser&aacute; parte del equipo argentino que competir&aacute; en el Pan Pacific 2026.

La unionista Malena Santillán también será parte del equipo argentino que competirá en el Pan Pacific 2026.

Santi comenzó a nadar a los seis años en el Club Unión de Santa Fe, y a los 13 ya estaba representando a Argentina en torneos internacionales. A los 19 se fue a la Auburn University, Estados Unidos, becado para nadar en la NCAA. Cuatro años de competencia universitaria del nivel más alto del mundo. En la actualidad entrena en Long Beach, California, apuntando a los terceros: Los Ángeles 2028. Van veinte años en este deporte, y todavía señala que está aprendiendo cosas nuevas.

La presencia de Santillán en la nómina ratifica el gran presente deportivo que atraviesa la nadadora surgida en San Francisco, quien en los últimos años se convirtió en una de las máximas promesas de la disciplina a nivel nacional gracias a sus actuaciones en campeonatos argentinos, sudamericanos y competencias internacionales juveniles.

Desde la CADDA señalaron que la participación en el Pan Pacific forma parte del proceso de preparación de los seleccionados nacionales con vistas a los grandes desafíos del próximo ciclo olímpico. En ese marco, el certamen servirá como una importante evaluación de rendimiento de cara a los Juegos Odesur 2026 y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Para Malena Santillán, actualmente entrenada por Adrián Tur y Diego Garbarino en Unión, la convocatoria representa un nuevo reconocimiento a una carrera que continúa creciendo y que sigue teniendo a San Francisco como uno de sus principales motivos de orgullo. En agosto, la joven nadadora volverá a llevar los colores argentinos a una de las citas más exigentes de la natación internacional. Junto a Santi Grassi, un consagrado, llevarán la bandera de Unión y Santa Fe a los Estados Unidos.

equipo Grassi Argentina
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