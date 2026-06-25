Colón de San Justo es provisoriamente el puntero del Apertura Polaca Burtovoy

Comenzó la fecha 15 del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy, en el cual Colón de San Justo superó a Nobleza en Recreo y quedó en la cima de las posiciones

Colón de San Justo alcanzó la punta del Torneo Apertura pero también estuvo presente en el recuerdo el fallecido Lautaro Fagioli.

En una noche fría en los diversos escenarios de la región se puso en marcha la fecha 15 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En la oportunidad se registró el triunfo de Colón de San Justo sobre Nobleza de Recreo de visitante lo que le permitió al Conquistador superar a La Perla del Oeste y quedar provisoriamente al frente de la tabla de posiciones.

Por su parte, Sanjustino igualó con Newell´s en el predio liguista, El Quillá se impuso a Las Flores y Ciclón Racing y La Salle Jobson no se sacaron ventajas a la vera de la laguna Setúbal. El próximo viernes, el gran protagonista del torneo, La Perla del Oeste, se cruzará con Juventud Unida de Candioti con el arbitraje de Maximiliano Moya.

Comenzó la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

La fecha 15 de la Copa Sanatorio Garay inició con victorias de El Quillá y Colón de San Justo, en tanto que en el predio Nery Pumpido igualaron Newell’s y Sanjustino y a la vera de la Setúbal hicieron lo propio Ciclón Racing y La Salle. La continuidad se dará este viernes en Recreo cuando el líder La Perla juegue el derbi regional ante Juventud Unida.

En el estadio Lolo Bossio, Colón de San Justo superó a Deportivo Nobleza de Recreo por 3 a 2 bajo el arbitraje de Joaquín Urbani. El Conquistador ganó un partidazo en Recreo, en una noche difícil para el corazón, pero enorme para este grupo. Maximiliano Osurak en dos oportunidades y Brian Minotti fueron los autores de los goles rojiblancos en una victoria construida con entrega, carácter y una fuerza que fue mucho más allá de lo futbolístico.

Náutico El Quillá volvió al triunfo en el Mono Roteta ante el complicado elenco de Las Flores. foto gentileza prensa CNQ.

Como bien señalaron desde la entidad rojiblanca este elenco de San Justo va a jugar siempre con doce, porque hay presencias que jamás se van. La entereza de un plantel que sigue adelante por el objetivo que también era de Lautaro Fagioli, dejando todo en cada pelota y llevando su recuerdo en cada paso. Fue un triunfazo para seguir peleando el campeonato, que lo tiene provisoriamente puntero.

En el predio Nery Pumpido, Sanjustino igualó 2 a 2 ante Newells en condición de visitante y continúa como uno de los escoltas del certamen. Al conjunto Matador por primera vez le convirtieron dos goles en un partido. Alejo Quiroz a los 4 y Santiago Enriquez a los 27 hicieron soñar a los de barrio Roma que están peleando puntos para permanecer en la categoría.

Pero Nehemías González a los 10 y Matías Benegas a los 37 igualaron las acciones en un cotejo que fue arbitrado por Ignacio Castellano. Sanjustino buscó en el complemento pero no pudo marcar el tercero. El conjunto de Molina se prepara para el domingo viajar a San Vicente a defender el resultado de ida ante Brown, por la tercera fase de la Copa Santa Fe.

Por su parte, en el estadio Eduardo Mono Roteta ubicado en el Parque Belgrano, Náutico El Quillá se encontró nuevamente con la victoria. En un duro partido, ante un rival que se hizo fuerte en cada pelota que fue a disputar, fue el primer triunfo de local en el certamen liguista para el Tiburón lagunero.

Por eso se destaca la validez de los tres puntos que se quedaron para el conjunto de Martín Mazzoni que estrenó la casaca alternativa azul que quedó muy linda. En un cotejo arbitrado por Carlos Córdoba, los goles para los anfitriones fueron convertidos por Mauricio Paz y Facundo Losa.

El próximo miércoles, se completarán los minutos restantes ante Nacional. Deben jugarse 65 minutos en un partido que El Quillá perdía 1 a 0. Posteriormente, El Quillá visitará a La Salle Jobson en Cabaña Leiva. De todas maneras la gran cita es el domingo 28 a las 15.30 en el predio Nery Pumpido, para jugar la vuelta ante Atlético Tostado por la tercera fase de la Copa Santa Fe donde los dirigidos por Patita Mazzoni se trajeron un empate en la ida en el norte provincial.

foto gentileza Aguanten los Trapos.

En el campo de deportes 8 de Enero, Ciclón Racing y La Salle Jobson igualaron 0 a 0 bajo el arbitraje de Maximliano Manduca. En el local fueron expulsados Leonardo Iorlano y Franco Gigena, mientras que en la escuadra colegial vieron la tarjeta amarilla Matías Pera de Jordi y Mateo Massi. En la próxima fecha, el elenco de barrio Guadalupe visitará a Colón de San Justo mientras que el conjunto lasallano será anfitrión de El Quillá.

Más detalles del certamen liguista

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 36, La Perla 35, Sanjustino 34, Sportivo Guadalupe 27, La Salle Jobson 25, Colón de Santa Fe 23; Náutico El Quillá, Juventud Unida y Ciclón Racing 20; Ateneo Inmaculada 19, Unión de Santa Fe 18, Cosmos y Nacional 17; Independiente, Universidad del Litoral y Ciclón Norte 15; Nobleza de Recreo 14, Las Flores II 13; Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera y Newell´s 12; Deportivo Santa Rosa 7.

La continuidad de la fecha 15 está prevista para el viernes 26 a partir de las 21 en el estadio Jardín con el cotejo entre La Perla del Oeste con Juventud Unida de Candioti con el arbitraje de Maximiliano Moya. El sábado se completará con los siguientes cotejos: Gimnasia y Esgrima con Deportivo Santa Rosa, Ateneo Inmaculada con Unión, Colón con Independiente, Academia Cabrera con Universidad del Litoral, Ciclón Norte con Cosmos, y Sportivo Guadalupe con Nacional.