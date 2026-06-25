Castet está en la mira de Nueva Chicago y Colón podría negociarlo

Facundo Castet perdió terreno en la consideración de Ezequiel Medrán y es factible que Colón pueda negociarlo en este mercado de pases

A comienzos del 2025, Colón hizo uso de la opción para adquirir el 100% de la ficha de Facundo Castet en una cifra que oscilaba los 280.000 dólares a pagar en cuotas y el jugador firmó contrato hasta diciembre del 2027.

En ese momento, se trataba de un jugador indiscutido, por lo hecho en el 2024. Pero claramente su rendimiento fue en baja y si bien en este 2026 arrancó como titular, luego fue perdiendo terreno.

Al punto tal que en algunos partidos ni siquiera ocupó un lugar en el banco de relevos. Así las cosas, es factible que el jugador emigre en este mercado de pases.

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La realidad indica que Leandro Allende es el lateral izquierdo titular, pero a la vez, el entrenador Ezequiel Medrán está buscando un lateral zurdo.

Y en las últimas horas se conoció la información de que Nueva Chicago está interesado en Castet, dado que el elenco de Mataderos, tenía como prioridad a Tomás Ostchega, pero al caerse esa posibilidad, el lateral sabalero pica en punta.