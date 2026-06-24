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River busca el regreso del colombiano Rafael Santos Borré

River buscará sumar a uno de los héroes de Madrid, que formó parte del equipo que derrotó a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018

24 de junio 2026 · 19:52hs
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River busca el regreso del colombiano Rafael Santos Borré

¿River sumará a uno de los héroes de Madrid? El equipo millonario buscará contratar al delantero colombiano del Inter de Porto Alegre, Rafael Santos Borré, quien formó parte del equipo que derrotó a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 e integró la selección colombiana.

River busca quedarse con los servicios de Rafael Santos Borré un viejo conocido del Millonario y quien dejó un buen recuerdo en el club. El Millo busca otra alternativa ante la imposibilidad de sumar a Gio Simeone y Lucas Beltrán.

Se supo que el DT millonario, Eduardo Coudet, habló con el delantero, quien le habría manifestado su interés de regresar a la institución, donde brilló entre 2017 y 2021.

Borré ha redondeado buenas actuaciones en la primera parte de la temporada 2026, donde jugó 28 partidos (1734 minutos), marcó nueve goles y dio dos asistencias. Sin embargo, el ex River no pudo entrar en la lista definitiva de la selección de Colombia para el Mundial 2026, del cual fue desafectado en una decisión deportiva y táctica del entrenador Néstor Lorenzo.

El delantero colombiano supo coincidir con el actual entrenador millonario en Inter, cuando arribó a principios de 2024. Además se supo que Coudet fue uno de los que motivó la llegada del colombiano, aunque solamente compartieron cuatro meses juntos, en los cuales disputó 10 partidos (nueve de ellos como titular), marcó tres goles y repartió una asistencia.

Inter compró a Borré en febrero de 2024 por 6 millones de euros y le firmó un vínculo hasta diciembre de 2028, por lo que no es fácil que vuelva al país. Hasta este momento no hubo oferta formal de River por el atacante, aunque en Núñez ya trabajan en acercar una propuesta para satisfacer las pretensiones del club brasileño.

Las incorporaciones de River

River Plate ya cerró las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Además quiere sumar al delantero Ángel Correa.

River Rafael Santos Borré Inter
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