Colón acelera, pero los refuerzos se le empiezan a escapar de las manos

Colón ya sumó a Franco García, pero encuentra cada vez más competencia por Jonathan Herrera y Marcelo Eggel. Mientras tanto, crecen las chances de avanzar por Bruno Nasta y vuelve a tomar fuerza el nombre de Rubén Botta.

A menos de una semana para el cierre del mercado de pases de la Primera Nacional, Colón se encuentra en una carrera contrarreloj para terminar de darle forma al plantel que afrontará la segunda parte de la temporada. Sin embargo, el escenario que parecía favorable hace algunos días comenzó a cambiar y varios de los objetivos apuntados por la dirigencia sumaron competidores de peso.

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La llegada de Franco García le permitió al club concretar la primera incorporación. El extremo puede desempeñarse por ambas bandas y llegó para aportar velocidad y desequilibrio en ofensiva. Pero las mayores necesidades siguen estando en otros sectores del campo y allí es donde aparecieron las complicaciones.

Herrera, cada vez más difícil para COlón

El principal apuntado para reforzar la delantera continúa siendo Jonathan Herrera. El atacante reúne las características que busca el cuerpo técnico para ocupar el puesto de referencia ofensiva, pero su situación está lejos de resolverse.

En las últimas horas aparecieron nuevos interesados y la negociación se volvió mucho más compleja. Palestino y Guaraní siguen atentos a su futuro, Deportivo Riestra pretende retenerlo y ahora también se sumó Defensa y Justicia a la lista de clubes que buscan contratarlo.

A eso se agrega otro factor que preocupa en Colón: el delantero está siendo ofrecido en distintos mercados del exterior, donde los tiempos para negociar son mucho más amplios que en la Primera Nacional. Mientras el Sabalero debe resolver en cuestión de días, otros clubes cuentan con margen para esperar.

Eggel, otro nombre que ganó mercado

La situación de Marcelo Eggel no es muy distinta. El volante que interesa en Santa Fe empezó a recibir sondeos desde distintos frentes y su cotización dentro del mercado se elevó.

Según pudo saberse, el mediocampista fue acercado a varios clubes, entre ellos Unión. Además, Platense y Barracas Central lo siguen de cerca, mientras que también analiza propuestas provenientes del exterior.

Por eso, una negociación que parecía accesible semanas atrás hoy aparece mucho más abierta y con numerosos actores involucrados.

Plan B en marcha en Colón

Frente a este panorama, en Colón no descuidan otras alternativas. Una de ellas es Bruno Nasta, delantero de San Miguel que sigue figurando entre las opciones concretas para reforzar el ataque.

El atacante todavía debe cumplir una fecha de suspensión y atraviesa la recuperación de una lesión en una de sus rodillas, aunque eso no lo sacó de la consideración de los dirigentes rojinegros.

Botta vuelve al centro de la escena en Colón

En paralelo, hay un nombre que genera ilusión entre los hinchas y que volvió a instalarse con fuerza en las oficinas del club: Rubén Botta.

El mediocampista ofensivo permanece en Defensa y Justicia y su continuidad dependerá de la evaluación que realice Julio Vaccari. En Colón saben que se trata de una operación compleja desde lo económico, pero también entienden que podría marcar una diferencia importante dentro de la categoría.

También se analiza el lateral izquierdo

Mientras se buscan soluciones en ataque y en el mediocampo, la dirigencia mantiene la idea de utilizar el último cupo disponible para incorporar un lateral izquierdo.

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Justamente en ese sector podría producirse una salida. Facundo Castet es seguido por Nueva Chicago y no se descarta que pueda cambiar de club durante este receso.

Con el reloj avanzando y los días contados, Colón se mueve en un mercado cada vez más competitivo. Los nombres siguen siendo los mismos, pero las condiciones cambiaron y ahora el desafío pasa por cerrar negociaciones en medio de una disputa con clubes de Primera División y propuestas del exterior.