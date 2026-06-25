Se juega este fin de semana la cuarta fecha de la Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina de Rugby tendrá este sábado una nueva jornada correspondiente a la fase inicial con choques más que atractivos

Aprovechando que se disputa una nueva jornada en el Torneo del Interior y hay ventana en el Regional del Litoral, este sábado 27 de junio se disputará la cuarta fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino que cuenta con la organización de la Unión Santafesina y el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe. Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe defenderán la punta del certamen que los tiene como protagonistas.

En Primera División, a partir de las 16, en la ciudad de Santo Tomé, Cha Roga Club recibirá a La Salle Jobson con el arbitraje de Exequiel Adrover, mientras que en la cabecera del departamento Castellanos, CRAR de Rafaela jugará frente a Querandí con el control de Facundo Puntillo.

En barrio las Delicias de nuestra capital, uno de los punteros, Universitario de Santa Fe, recibirá a Santa Fe Rugby con el referato de Fabián Prats, mientras que en el polideportivo ubicado a la vera de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza, el otro puntero, con CRAI con el arbitraje de Mateo Ciaccio.

En la divisional reserva lo harán a las 14.15, Cha Roga con La Salle Jobson (Santiago Jelicic), Universitario con Santa Fe Rugby (Juan Pablo Ferino), Alma Juniors de Esperanza con CRAI (Carlos Recce); y a las 14.30, CRAR de Rafaela jugará con Querandí RC (Mario Cavenaghi). En la oportunidad quedará libre Atlético Almirante Brown de San Vicente.

Las posiciones en Primera División se encuentran así: Universitario de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza 15; CRAI y CRAR de Rafaela 10, Brown de San Vicente 6, La Salle Jobson 5, Santa Fe Rugby 2, Querandí RC y Cha Roga 0. En reserva se encuentran de la siguiente forma: CRAR de Rafaela 15, Universitario 14, Alma Juniors y CRAI 10, La Salle Jobson 6, Santa Fe Rugby 4, Cha Roga 1, Querandí RC y Brown de San Vicente 0.

En cuanto al certamen de Desarrollo, el próximo domingo 28 de junio, a las 13, en el departamento San Cristóbal, Ceres RC jugará frente a San Carlos RC con el control de Sebastián López. La tabla de posiciones se encuentra de esta forma: San Carlos RC y Coronda RC 10; Atlético San Jorge, Guaycurúes de Sunchales y Jorge Newbery de Gálvez 0.

En el Torneo Dos Orillas de juveniles

Este sábado 27 de junio se pondrá en marcha la primera fecha de la Final Six del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. En Menores de 17, a las 12, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby B jugará con CRAI con el arbitraje de Facundo Gorla y a las 12.30, Alma Juniors de Esperanza lo harán con Almirante Brown de San Vicente con el control de Lucio Katona.

Comienza la acción de la Final Six en el Torneo Dos Orillas de inferiores.

En Menores de 16 años, a las 11, Alma Juniors de Esperanza recibirá a San Carlos-Brown de San Vicente con el control del profesor Oscar Batata Barufatto, mientras que a las 12.30, Cha Roga Club será anfitrión de La Salle Jobson en Santo Tomé con el arbitraje de Enrique Farjath. En Menores de 14, a las 11, Alma Juniors de Esperanza jugará ante la fusión de San Carlos RC con Brown de San Vicente.

También habrá una serie de amistosos entre Universitario de Santa Fe con CRAR de Rafaela en barrio Las Delicias. Jugarán desde M14 hasta M19. En la categoría mayor jugarán desde las 12.30 con el control de Leonardo Del Río. Por su parte, habrá amistoso desde las 12.30, en prereserva, entre Universitario de Santa Fe con Santa Fe Rugby con el control de Fernando De Feo.