Capibaras XV debutó en el plano internacional con un vibrante empate ante Yacaré XV

Capibaras XV igualó 57-57 frente a Yacaré XV en un amistoso histórico, con un rendimiento que fortaleció la confianza de cara al Súper Rugby Américas.

Ovación

Por Ovación

7 de febrero 2026 · 20:52hs
Capibaras XV debutó en el plano internacional con un vibrante empate ante Yacaré XV

Capibaras XV continúa escribiendo sus primeras páginas y el empate 57-57 ante Yacaré XV en su debut internacional dejó mucho más que un resultado atractivo. Fue una presentación cargada de señales positivas, que ratificó el crecimiento del proyecto y permitió medir al equipo en un contexto de exigencia real frente a un rival ya consolidado en la región.

El amistoso significó una prueba clave dentro del proceso de preparación, con un ritmo intenso y múltiples variantes tácticas que le dieron al cuerpo técnico una radiografía clara del plantel en competencia.

Un partido abierto y de alto vuelo ofensivo para Capibaras

Desde el inicio, el encuentro se jugó con dinámica, vértigo y vocación ofensiva. Capibaras XV mostró orden en el manejo de la pelota, buena circulación y decisión para atacar, mientras que Yacaré XV respondió con presión constante y un juego físico que elevó la intensidad del duelo.

El marcador final reflejó la paridad del desarrollo: dos equipos que nunca bajaron el ritmo y que sostuvieron la ambición hasta el último minuto, en un cruce que se transformó en un espectáculo atractivo para quienes acompañaron la jornada.

Rotación, competencia interna y rodaje

Uno de los aspectos más valiosos del amistoso fue la posibilidad de rotar una amplia nómina de jugadores. La delegación estuvo integrada por 37 rugbiers, entre forwards y backs, que sumaron minutos y dejaron buenas impresiones en distintas facetas del juego.

El partido permitió evaluar rendimientos individuales, fomentar la competencia interna y fortalecer la cohesión del grupo, un punto clave en una franquicia que se encuentra en plena construcción de identidad.

Un proceso que empieza a consolidarse

Más allá del empate, Capibaras XV logró construir un antecedente internacional sólido, algo fundamental para un equipo que se prepara para competir en el máximo nivel continental. La respuesta del plantel, tanto desde lo físico como desde lo mental, fue una de las conclusiones más alentadoras de la jornada.

La franquicia del Litoral demostró que puede sostener la intensidad, adaptarse a distintos momentos del partido y responder ante la presión, virtudes indispensables para el desafío que se avecina.

El debut oficial, cada vez más cerca

Capibaras XV ya tiene marcado en rojo su estreno en el Súper Rugby Américas 2026, que será el sábado 21, cuando reciba a Peñarol Rugby, último campeón del torneo, en el Hipódromo de Rosario. Será una prueba de fuego, pero el rendimiento mostrado ante Yacaré XV alimenta la ilusión de llegar en buena forma a ese compromiso histórico.

Capibaras XV Yacaré Super Rugby Américas
