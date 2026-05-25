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Messi pidió el cambio y hay alarma mundial: qué tiene el capitán de la Selección

El capitán del seleccionado argentino de fútbol pidió el cambio y se fue derecho a los vestuarios.

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 08:37hs
Messi pidió el cambio y hay alarma mundial: qué tiene el capitán de la Selección

Lionel Messi encendió las alarmas de la Selección Argentina luego de pedir el cambio durante el partido que Inter Miami venció a Philadelphia Union, por una molestia muscular y al momento de ser sustituido se fue directo al vestuario.

Messi pidió el cambio solo por precaución por una contractura leve en el isquiotibial y prefirió salir para no arriesgarse.

El capitán del seleccionado argentino de fútbol abandonó la cancha a los 27 minutos del segundo tiempo, siendo reemplazado por Mateo Silvetti. Momentos antes de la modificación el ex hombre de Barcelona se quedó parado en la mitad de cancha mientras el juego continuaba.

Además, sorprendió que Messi se fuera directo a los vestuarios, sin evidenciar ninguna molestia, pero rápidamente los médicos del equipo llegaron a esa zona para atenderlo.

La salida de Leo Messi en Inter Miami

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