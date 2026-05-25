Copa Santa Fe Femenina: Colón, Unión y El Quillá avanzaron a octavos

Colón, El Quillá y Unión ganaron, se quedaron con el resultado global y avanzaron de ronda. El Cadi en cambio se topó con un fuerte del Fútbol Femenino de la región y quedó eliminado del certamen.

Este fin de semana se completó la serie de los dieciseisavos de Final de la Copa Santa Fe Femenina, con actividad para los cuatro representantes de la Liga Santafesina. La jornada dejó un saldo positivo para Colón, Unión y Náutico El Quillá, que ganaron sus respectivas llaves y avanzaron de ronda, mientras que El Cadi no pudo ante un rival de jerarquía regional y quedó eliminado del certamen.

En la noche del jueves, en el estadio 12 de Enero, Unión volvió a imponerse ante Argentino de San Carlos, esta vez por 2 a 0, con una actuación destacada de María Gómez, autora de los dos goles. Las “Tatengas” ya habían encaminado la serie con el 4 a 1 conseguido en la ida, por lo que el global final de 6 a 1 les permitió sellar su clasificación a una nueva instancia de la competencia, donde buscarán seguir escribiendo su historia en un torneo que ya supieron conquistar en ediciones anteriores.

El viernes, en el autódromo Ciudad de Rafaela, El Cadi no pudo revertir la serie ante Atlético de Rafaela. En la vuelta cayó por 3 a 1 y, sumado al 3 a 0 de la ida, el global de 6 a 1 favoreció a las rafaelinas, que avanzaron de fase. Para el conjunto “pescador” significó el cierre de su primera participación en un certamen provincial, en una experiencia histórica pese a la eliminación.

Ya el sábado, en el estadio Rafael Batres, Colón mostró su contundencia al superar por 4 a 0 a Barrio Oeste de Gálvez. Los goles fueron obra de Lourdes Largeaud, Noralí Rodríguez y un doblete de Valentina Aguiar. Con el 7 a 2 global, las “Rojinegras” avanzaron con autoridad en lo que también es su primera participación en el torneo.

Por último, el domingo por la tarde en el estadio Eduardo Roteta, Náutico El Quillá venció 4 a 2 a CECI BBC, con tantos de Roxana Funes, Camila Scurato, Ruth Arce y Brisa Galcerán. El conjunto del Parque del Sur cerró la serie con un global de 5 a 2 y también se metió en la próxima instancia.

De esta manera, la Liga Santafesina tendrá tres representantes en los Octavos de Final de la Copa Santa Fe Femenina, con Colón, Unión y El Quillá como protagonistas de una destacada actuación colectiva en la competencia provincial.