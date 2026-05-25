Colón es el 10+10 y cada vez más se acentúa la Lagodependencia

Colón depende muchísimo de lo que pueda aportar Ignacio Lago. Sin el 10, el Sabalero tendría varios puntos menos en el torneo

A Ignacio Lago habría que meterlo en una caja de cristal los lunes y sacarlo el día del partido, para que ni siquiera se resfrie . Y es que en lo que va de la competencia, Colón generó una dependencia notable con el 10.

Los hechos demuestran que los goles en Colón los hace Lago y algunas asistencias también. Pero además, las pelotas quietas las ejecuta el 10 y el ataque sabalero pasa siempre por sus pies.

Este equipo sin la presencia de Lago tendría varios puntos menos. Es por escándalo el jugador más determinante que tiene el plantel sabalero y al que hay que cuidarlo como a nadie.

Con Alan Bonansea en estado de sequía absoluta y con los otros delanteros que tampoco convierten, Colón le prende velas a Lago quien con siete goles, es el máximo artillero del equipo.

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Claramente el Rojinegro tiene un déficit en ataque, el equipo convierte poco, no tiene eficacia en el área rival y eso lo termina pagando caro, dejando puntos en el camino.

En consecuencia, buena parte de lo que genera en ataque, es patrimonio exclusivo de Lago. Cuando el 10 agarra la pelota, es sinónimo de que algo va a pasar.

De los últimos siete goles que Colón marcó, cuatro de ellos los anotó Lago. Lo que viene a ratificar todo lo mencionado con anterioridad.