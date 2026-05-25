Copa Santa Fe: Sanjustino y Colón de San Justo golpearon en la ida

Sanjustino venció a Irigoyense por 2-0, en tanto que Colón (SJ) aplastó a Central San Carlos por 5-1, en la ida de la segunda fase de la Copa Santa Fe.

Los equipos de San Justo tuvieron una tarde ideal en el inicio de la Segunda Fase de la Copa Santa Fe. En condición de local, tanto Sanjustino como Colón de San Justo se quedaron con sus respectivos compromisos de ida y tomarán ventaja de cara a la definición de la próxima semana como visitantes.

En el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino se impuso por 2 a 0 ante Atlético Irigoyense y dio el primer paso en la serie. Los dos goles del conjunto “Matador” fueron convertidos por Matías Benegas, en una actuación que le permitió al equipo local quedarse con una diferencia importante pensando en la revancha.

La serie se definirá el próximo domingo en el estadio Centenario de Irigoyen, donde Atlético Irigoyense intentará revertir el resultado adverso, mientras que Sanjustino buscará sostener la ventaja y avanzar a la siguiente instancia del certamen provincial.

Colón (SJ), a paso arrasador

Más tarde, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo también fue contundente y goleó por 5 a 1 a Central San Carlos. El equipo local comenzó en desventaja tras el gol de Federico Sola para la visita, pero reaccionó con autoridad y lo dio vuelta con tantos de Matías Fantín, Osvaldo Arroyo, Alexis Palacios, Joaquín Pérez y Diego Pariani.

Con este resultado, Colón de San Justo viajará con una amplia ventaja al partido de vuelta, que se disputará en el estadio Rogelio Fedele, donde Central San Carlos intentará una remontada que asoma compleja ante la diferencia conseguida por el conjunto sanjustino.