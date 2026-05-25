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Apertura Promocional: Kimberley terminó invicto y llegan los playoffs

Kimberley finalizó la fase regular invicto, tras vencer a Unión y Progreso A por 59-53. El Promocional ya tiene armados sus cruces de cuartos de final.

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 09:44hs
Apertura Promocional: Kimberley terminó invicto y llegan los playoffs

Kimberley finalizó sin derrotas la fase regular del Torneo Promocional, en tanto Alianza al ganarle a Santa Rosa y recibir una mano de Arroyo Leyes, terminó segundo.

Los cuartos de final serán a partido único en cancha del mejor ubicado. Semifinales y Final, al mejor de tres encuentros.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 11

VIERNES 22 DE MAYO

Colón (SF) 55 (Maximiliano Egger 17) - Alumni (LP) 51 (Alexis Costa 16)

DOMINGO 24 DE MAYO

Kimberley 59 (Damián Lamagni 11) - Unión y Progreso A 53 (Guido Piccoli 12)

Atlético Arroyo Leyes 54 (Leandro Drewes 16) - Atlético Franck 52 (Diego Hang 9)

Regatas (SF) 54 (Matías Ezcurra 13) - Unión y Progreso B 37 (Carlos López Paz 12)

Central Rincón 66 (Marcos Piedrabuena 23) - Colón (SJ) 82 (Joaquín Ludueña 26)

Santa Rosa 49 (Kevin Yacono 16) - Alianza (Santo Tomé) 85 (Rodrigo Almada 19)

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 22 (11-0); Alianza 20 (9-2); Atlético Franck 19 (8-3) ; Colón (SF) 19 (8-3); Unión y Progreso A 18 (8-3)(-1); Atlético Arroyo Leyes 17 (5-6); Regatas (SF) 16 (5-6); Colón (SJ) 15 (4-7); Alumni 14 (3-8); Santa Rosa 13 (2-9); Unión y Progreso B 11 (1-10)(-1); Central Rincón 10 (1-10) (-2)

CUARTOS DE FINAL

Kimberley vs. Colón (SJ)

Alianza vs. Regatas (SF)

Atlético Franck vs. Atlético Arroyo Leyes

Colón (SF) vs. Unión y Progreso A

Fuente: ASB

Kimberley Promocional Unión y Progreso
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