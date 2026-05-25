Kimberley finalizó sin derrotas la fase regular del Torneo Promocional, en tanto Alianza al ganarle a Santa Rosa y recibir una mano de Arroyo Leyes, terminó segundo.
Apertura Promocional: Kimberley terminó invicto y llegan los playoffs
Kimberley finalizó la fase regular invicto, tras vencer a Unión y Progreso A por 59-53. El Promocional ya tiene armados sus cruces de cuartos de final.
Por Ovación
Los cuartos de final serán a partido único en cancha del mejor ubicado. Semifinales y Final, al mejor de tres encuentros.
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 11
VIERNES 22 DE MAYO
Colón (SF) 55 (Maximiliano Egger 17) - Alumni (LP) 51 (Alexis Costa 16)
DOMINGO 24 DE MAYO
Kimberley 59 (Damián Lamagni 11) - Unión y Progreso A 53 (Guido Piccoli 12)
Atlético Arroyo Leyes 54 (Leandro Drewes 16) - Atlético Franck 52 (Diego Hang 9)
Regatas (SF) 54 (Matías Ezcurra 13) - Unión y Progreso B 37 (Carlos López Paz 12)
Central Rincón 66 (Marcos Piedrabuena 23) - Colón (SJ) 82 (Joaquín Ludueña 26)
Santa Rosa 49 (Kevin Yacono 16) - Alianza (Santo Tomé) 85 (Rodrigo Almada 19)
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 22 (11-0); Alianza 20 (9-2); Atlético Franck 19 (8-3) ; Colón (SF) 19 (8-3); Unión y Progreso A 18 (8-3)(-1); Atlético Arroyo Leyes 17 (5-6); Regatas (SF) 16 (5-6); Colón (SJ) 15 (4-7); Alumni 14 (3-8); Santa Rosa 13 (2-9); Unión y Progreso B 11 (1-10)(-1); Central Rincón 10 (1-10) (-2)
CUARTOS DE FINAL
Kimberley vs. Colón (SJ)
Alianza vs. Regatas (SF)
Atlético Franck vs. Atlético Arroyo Leyes
Colón (SF) vs. Unión y Progreso A
Fuente: ASB