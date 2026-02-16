Capibaras XV transita la semana previa al debut oficial

La franquicia litoraleña Capibaras XV comenzó la semana de entrenamientos en el Hipódromo de Rosario, y contó con la visita de uno de los coaches de Los Pumas

Se viene el debut Capibaras XV la franquicia del litoral que afrontará el Súper Rugby Américas. La competencia que organiza Sudamérica Rugby dará comienzo el próximo fin de semana. En el caso de la escuadra conducida por Nicolás Galatro, que representa a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, hará su presentación el próximo sábado 21 frente a Peñarol de Uruguay en el Hipódromo rosarino.

Capibaras XV dejó atrás un fin de semana intenso con un partido muy bueno con Los Pumitas en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo, y ahora ya de regreso al sur provincial, puso el foco en el choque frente al campeón defensor, Peñarol, el próximo fin de semana. Será el primer desafío para la franquicia litoraleña.

En la presente jornada de lunes, Juan Fernández Lobbe y Andrés Bordoy, entrenadores del seleccionado argentino de rugby Los Pumas, participaron del primer entrenamiento de la semana en el hipódromo de Rosario. Allí fueron recibidos por el mánager del equipo y ex Puma, Leo Senatore, y saludado por cada uno de los integrantes del plantel que tiene a varios santafesinos en sus filas.

Además compartieron el almuerzo con el plantel, en otro lunes de raíces, la iniciativa que consiste en acercar las vivencias de destacadas personalidades de nuestro rugby con los jugadores del plantel. Una idea muy loable, ya que le permite a estas figuras del rugby argentino transmitir sus vivencias y conocimientos en su aquilatada trayectoria como jugadores del deporte de la pelota ovalada.

Capibaras XV también recibió la visita de Julián Galdeano, coordinador general de los Juegos Suramericanos 2026. El estadio en el Hipódromo de Rosario será la sede que albergue al rugby en dicha competencia y por eso el gobierno de Santa Fe y el Comité Organizador están aunando esfuerzos con la franquicia para dejarla en óptimas condiciones.

image Julián Galdeano, coordinador de los Juegos Suramericanos fue recibido por el CEO de Capibaras, Carlos Fertonani.

El próximo sábado en el debut de Capibaras habrá actividades promocionales de los juegos, el evento deportivo más importante de la historia de la provincia de Santa Fe. Entre ellas la presencia de Capi26, la mascota con la que se comparte nombre.

Capibaras XV competirá en el Súper Rugby Américas, el torneo profesional de América del Sur que reúne equipos de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. La franquicia es fruto de la trayectoria del Torneo Regional del Litoral (TRL), competencia que durante más de dos décadas consolidó el crecimiento del rugby en la región.

Venta de entradas para ver a Capibaras

La franquicia Capibaras XV anunció el inicio de la venta de entradas para su primer partido oficial en el torneo Super Rugby Américas. Los tickets ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Ticketway. El evento contará con diferentes opciones de acceso y servicios para los asistentes. La apertura del estadio está programada para las 19. Con este encuentro, Capibaras XV inicia su participación formal en la competencia regional, marcando un hito para el rugby de la zona.