Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV transita la semana previa al debut oficial

La franquicia litoraleña Capibaras XV comenzó la semana de entrenamientos en el Hipódromo de Rosario, y contó con la visita de uno de los coaches de Los Pumas

Ovación

Por Ovación

16 de febrero 2026 · 18:19hs
Nacho Fernández Lobbe se hizo presente en el entrenamiento de Capibaras XV.

Nacho Fernández Lobbe se hizo presente en el entrenamiento de Capibaras XV.

Se viene el debut Capibaras XV la franquicia del litoral que afrontará el Súper Rugby Américas. La competencia que organiza Sudamérica Rugby dará comienzo el próximo fin de semana. En el caso de la escuadra conducida por Nicolás Galatro, que representa a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, hará su presentación el próximo sábado 21 frente a Peñarol de Uruguay en el Hipódromo rosarino.

Capibaras XV con visitas de lujo en el Hipódromo

Capibaras XV dejó atrás un fin de semana intenso con un partido muy bueno con Los Pumitas en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo, y ahora ya de regreso al sur provincial, puso el foco en el choque frente al campeón defensor, Peñarol, el próximo fin de semana. Será el primer desafío para la franquicia litoraleña.

En la presente jornada de lunes, Juan Fernández Lobbe y Andrés Bordoy, entrenadores del seleccionado argentino de rugby Los Pumas, participaron del primer entrenamiento de la semana en el hipódromo de Rosario. Allí fueron recibidos por el mánager del equipo y ex Puma, Leo Senatore, y saludado por cada uno de los integrantes del plantel que tiene a varios santafesinos en sus filas.

Además compartieron el almuerzo con el plantel, en otro lunes de raíces, la iniciativa que consiste en acercar las vivencias de destacadas personalidades de nuestro rugby con los jugadores del plantel. Una idea muy loable, ya que le permite a estas figuras del rugby argentino transmitir sus vivencias y conocimientos en su aquilatada trayectoria como jugadores del deporte de la pelota ovalada.

Capibaras XV también recibió la visita de Julián Galdeano, coordinador general de los Juegos Suramericanos 2026. El estadio en el Hipódromo de Rosario será la sede que albergue al rugby en dicha competencia y por eso el gobierno de Santa Fe y el Comité Organizador están aunando esfuerzos con la franquicia para dejarla en óptimas condiciones.

image
Juli&aacute;n Galdeano, coordinador de los Juegos Suramericanos fue recibido por el CEO de Capibaras, Carlos Fertonani.

Julián Galdeano, coordinador de los Juegos Suramericanos fue recibido por el CEO de Capibaras, Carlos Fertonani.

El próximo sábado en el debut de Capibaras habrá actividades promocionales de los juegos, el evento deportivo más importante de la historia de la provincia de Santa Fe. Entre ellas la presencia de Capi26, la mascota con la que se comparte nombre.

Capibaras XV competirá en el Súper Rugby Américas, el torneo profesional de América del Sur que reúne equipos de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. La franquicia es fruto de la trayectoria del Torneo Regional del Litoral (TRL), competencia que durante más de dos décadas consolidó el crecimiento del rugby en la región.

Venta de entradas para ver a Capibaras

La franquicia Capibaras XV anunció el inicio de la venta de entradas para su primer partido oficial en el torneo Super Rugby Américas. Los tickets ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Ticketway. El evento contará con diferentes opciones de acceso y servicios para los asistentes. La apertura del estadio está programada para las 19. Con este encuentro, Capibaras XV inicia su participación formal en la competencia regional, marcando un hito para el rugby de la zona.

Capibaras XV Súper Rugby Américas Rosario
Noticias relacionadas
Se presentó oficialmente Capibaras XV en la ciudad de Paraná.

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

El acto se realizará este jueves a las 19, en Casa Mesopotamia (Av. José Manuel Estrada 1862, Paraná).

Capibaras XV se presenta oficialmente en Entre Ríos

Los Pumitas iniciaron una Concentración Nacional en la capital entrerriana.

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

capibaras xv debuto en el plano internacional con un vibrante empate ante yacare xv

Capibaras XV debutó en el plano internacional con un vibrante empate ante Yacaré XV

Lo último

Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

El Gobierno de Santa Fe pone fin al aporte solidario y defiende la reforma previsional: Salvó el sistema, afirmó Boasso

El Gobierno de Santa Fe pone fin al aporte solidario y defiende la reforma previsional: "Salvó el sistema", afirmó Boasso

Último Momento
Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

El Gobierno de Santa Fe pone fin al aporte solidario y defiende la reforma previsional: Salvó el sistema, afirmó Boasso

El Gobierno de Santa Fe pone fin al aporte solidario y defiende la reforma previsional: "Salvó el sistema", afirmó Boasso

Gastón González rompió el silencio: Busqué el contacto y me esquivaron

Gastón González rompió el silencio: "Busqué el contacto y me esquivaron"

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1

Ovación
Gastón González rompió el silencio: Busqué el contacto y me esquivaron

Gastón González rompió el silencio: "Busqué el contacto y me esquivaron"

El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: Vamos por ese deseado ascenso

El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

Unión y una estadística muy negativa jugando en el 15 de Abril

Unión y una estadística muy negativa jugando en el 15 de Abril

Madelón corrigió y Unión se reencontró con el mejor Del Blanco

Madelón corrigió y Unión se reencontró con el mejor Del Blanco

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus