Uno Santa Fe | Ovación | Carlos Baleb

Carlos Baleba está cerca de ser el africano más caro de la historia

Manchester United pagaría 130 millones de euros para comprar al volante central camerunés Carlos Baleba desde el Brighton

13 de agosto 2025 · 15:48hs
Carlos Baleba está cerca de ser el africano más caro de la historia

El mundo está al borde de presenciar un hito histórico. Un mediocampista camerunés Carlos Baleba, de 21 años, está a punto de convertirse en el africano más caro. Juega de 5 en un equipo de la Premier League y todo parece indicar que ahora prestará servicios para Manchester United.

Carlos Baleba, el africano más caro de la historia

Se trata de Carlos Baleba, un mediocampista defensivo que es una de las joyas de la Premier League desde su llegada al Brighton en 2023 procedente del Lille por 26 millones de libras.

En apenas dos temporadas en ese club, donde también se desempeñó hace un tiempo el argentino Alexis Mac Callister, ha disputado 77 partidos, anotado 4 goles y se ha ganado el premio al Jugador Joven de la Temporada en su club.

El jugador africano está en el radar del Manchester United, que estaría dispuesto a desembolsar la astronómica suma de 130 millones de euros para ficharlo desde el Brighton, donde ya se sabe que es un club que suele vender a buen precio a sus futbolistas.

De concretarse, este traspaso rompería el récord del futbolista africano más caro de la historia, superando los 72 millones de libras que Arsenal pagó por el delantero oriundo de Costa de Marfil Nicolas Pépé a mediados del año 2019. Pero también se colocaría como el sexto traspaso más costoso en la historia del fútbol, situándose entre nombres como Neymar, Mbappé y Coutinho.

El propio Carlos Baleba, por su parte, no ha ocultado su ambición de pasar a uno de los grandes de la liga inglesa, como lo es el Manchester United. En una entrevista reciente con The Guardian, el futbolista expresó su deseo de convertirse en “un gran mediocampista, una leyenda en todo el mundo”.

Carlos Baleb Manchester United Brighton
Noticias relacionadas
real madrid anuncio cuando presentara a franco mastantuono

Real Madrid anunció cuándo presentará a Franco Mastantuono

la formula 1 plantea cambiar el formato de la sprint

La Fórmula 1 plantea cambiar el formato de la Sprint

boca tento a jose pekerman para que sea el director deportivo

Boca tentó a José Pékerman para que sea el director deportivo

Con Francisco Comesaña, Argentina definió su equipo para la Copa Davis.

Francisco Comesaña, convocado por primera vez a la Copa Davis

Lo último

Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

Último Momento
Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Ovación
¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Facundo Callejo: Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"