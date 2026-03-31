Caso Emiliano Sala: la Justicia rechazó la demanda de Cardiff y lo condenó a pagarle a Nantes

El Tribunal de Comercio de Nantes desestimó el reclamo de Cardiff City y ordenó una indemnización para Nantes por el caso Emiliano Sala.

A más de siete años de la muerte de Emiliano Sala, la Justicia francesa le puso este lunes un nuevo capítulo al extenso litigio entre el Cardiff City y el Nantes: el Tribunal de Comercio de Nantes rechazó la demanda presentada por el club galés y resolvió que deberá abonarle 480.000 euros a la institución francesa.

El reclamo había sido impulsado por Cardiff en 2023, cuando exigió una reparación económica de más de 120 millones de euros por supuestos daños deportivos, económicos y de imagen derivados de la muerte del delantero argentino, quien falleció el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha mientras viajaba para incorporarse a su nuevo club.

Los pormenores del pase de Emiliano Sala de Nantes a Cardiff

Sala tenía 28 años y había sido transferido desde Nantes en una operación valuada en 17 millones de euros.

En su presentación, Cardiff sostuvo que Nantes debía responder por presuntas negligencias vinculadas con la organización del vuelo privado, apuntando especialmente al rol del agente Willie McKay. Sin embargo, el tribunal francés descartó esa postura, entendió que el club francés no tuvo responsabilidad en la tragedia y además consideró que Nantes sí sufrió un perjuicio moral por la prolongación del conflicto judicial.

De acuerdo con la sentencia, el club galés deberá pagar 300.000 euros por daño moral y otros 180.000 euros por gastos judiciales. La resolución se conoció este lunes 30 de marzo en Nantes y en la audiencia estuvo presente Mercedes Taffarel, madre del futbolista santafesino.

El fallo llegó después de otros reveses judiciales para Cardiff, ya que tanto la FIFA como el TAS y la Justicia suiza ya se habían pronunciado previamente en favor del Nantes en la disputa por el traspaso.