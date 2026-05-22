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Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 13° la Sprint del GP de Canadá

Franco Colapinto, que no había podido salir a pista por problemas mecánicos en el entrenamiento en el GP de Canadá, avanzó a SQ2 y no logró pasar al último corte por apenas una décima

Ovación

Por Ovación

22 de mayo 2026 · 18:51hs
Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 13° la Sprint del GP de Canadá

Franco Colapinto completó una sólida actuación en la clasificación Sprint del Gran Premio de Canadá y partirá desde el 13° puesto en la carrera corta de este sábado.

Buena tarea para Colapinto en el sprint en Canadá

El piloto argentino de Alpine F1 Team logró avanzar a la SQ2 luego de marcar el 10° mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria, en una jornada compleja para la escudería francesa debido a inconvenientes en la unidad de potencia que limitaron el trabajo durante la práctica previa.

Sin demasiado rodaje y prácticamente sin poder realizar ajustes en el monoplaza, Colapinto consiguió igualmente una actuación positiva y cerró la SQ2 con un tiempo de 1:14.702, quedando a apenas 0.155 del registro de Carlos Sainz Jr., quien ingresó a la SQ3 con el décimo mejor tiempo.

La jornada volvió a tener como gran protagonista a Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, que monopolizó la primera fila de salida para la Sprint.

La pole quedó en manos del británico George Russell, quien marcó un registro de 1:12.965, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli terminó segundo con un tiempo de 1:13.033.

Detrás se ubicaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Scuderia Ferrari colocó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la tercera fila.

Por su parte, Max Verstappen finalizó séptimo con su Red Bull.

Gasly quedó muy relegado

En la interna de Alpine, Colapinto también superó claramente a su compañero Pierre Gasly, quien largará desde el 19° puesto.

El francés se vio perjudicado por una bandera roja en el cierre de la SQ1 y no pudo completar un último intento rápido, terminando con un tiempo de 1:16.642, casi un segundo más lento que el argentino.

La actividad continuará este sábado con la carrera Sprint, pactada a 23 vueltas, que comenzará a las 13 de Argentina y otorgará puntos del primero al octavo lugar. Más tarde, desde las 17, se desarrollará la clasificación para la carrera principal del domingo.

Colapinto Alpine Canadá
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