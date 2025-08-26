Uno Santa Fe | Ovación | Cerúndolo

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Francisco Cerúndolo estaba 2-0 en sets abajo pero lo dio vuelta ante el italiano Matteo Arnaldi y accedió a la segunda ronda del US Open

26 de agosto 2025 · 16:42hs
Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

En el Court 7 del US Open 2025, Francisco Cerúndolo protagonizó una remontada que quedará grabada en la memoria. Superó al italiano Matteo Arnaldi tras caer en los dos primeros sets, con un marcador final de 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

El inicio favoreció claramente a Arnaldi, quien impuso agresividad y precisión para tomar ventaja. Cerúndolo, visiblemente incómodo, no encontraba su ritmo y cedió los primeros sets sin grandes oposiciones.

Sin embargo, algo cambió en el tercer set. Cerúndolo encontró profundidad en la derecha y mejoró su servicio. Fue un parcial disputado: lo ganó 7-5, en un momento clave que le devolvió la esperanza.

LEER MÁS: El santafesino Juan Fernández hizo historia con Argentina en Nicaragua

El cuarto capítulo mantuvo la tónica del resurgimiento: Cerúndolo alzó su nivel mental y técnico, quebró el servicio rival y cerró 6-4. En el set decisivo, el argentino desplegó su arsenal con devoluciones profundas y un temple sólido. Y mucha confianza para su primera remontada desde un 0-2.

Una muestra de carácter para seguir adelante

Cerúndolo, cabeza de serie N°19, reafirmó su condición frente al 64º del mundo. Además, en el contexto de esta temporada, la remontada no solo lo impulsa en el torneo, sino que refuerza su perfil como jugador preparado para grandes desafíos tras su primera victoria en Grand Slam desde Australia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1960418055433117952&partner=&hide_thread=false

Cerúndolo US Open
Noticias relacionadas
el probable equipo de river para enfrentar a union en mendoza

El probable equipo de River para enfrentar a Unión en Mendoza

el santafesino juan fernandez hizo historia con argentina en nicaragua

El santafesino Juan Fernández hizo historia con Argentina en Nicaragua

los resultados de colapinto en formula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

En la Casa de la Cultura de San Justo se brindaron detalles de la gran final del Apertura liguista.

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Lo último

Se presentó en Recreo el nuevo Profesorado de Educación Tecnológica: inicio, duración y objetivos de la carrera

Se presentó en Recreo el nuevo Profesorado de Educación Tecnológica: inicio, duración y objetivos de la carrera

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

Último Momento
Se presentó en Recreo el nuevo Profesorado de Educación Tecnológica: inicio, duración y objetivos de la carrera

Se presentó en Recreo el nuevo Profesorado de Educación Tecnológica: inicio, duración y objetivos de la carrera

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

La familia de Lato viajará desde Villa Fiorito para el juicio por jurados: Ni siquiera le deseo este dolor al asesino de mi hijo

La familia de "Lato" viajará desde Villa Fiorito para el juicio por jurados: "Ni siquiera le deseo este dolor al asesino de mi hijo"

Castillo, de aquel paso fugaz por Unión a romperla en Lanús

Castillo, de aquel paso fugaz por Unión a romperla en Lanús

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Lago: Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

Unión puso en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Unión puso en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná