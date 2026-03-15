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Villa Dora juega de visitante en el cierre de la fase regular de la Liga Argentina Femenina

Por la fecha 9 de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora, ya clasificado a los Play Off, jugará en Bell Ville, buscando terminar lo más arriba posible

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 10:33hs
Villa Dora enfrentará a Atlético y Biblioteca Bell en la provincia de Córdoba.

Villa Dora enfrentará a Atlético y Biblioteca Bell en la provincia de Córdoba.

En la presente jornada de domingo, con seis cotejos, se producirá el cierre de la fase regular y se producirá la definición de los equipos que jugarán los Play Off y la Permanencia en la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. Villa Dora jugará de visitante en la provincia de Córdoba, pero ya se encuentra clasificado, aunque buscará finalizar lo más arriba posible en la tabla, pensando en la siguiente etapa de la competición.

Villa Dora cierra la fase regular en Córdoba

La fecha 9 de la Liga Argentina Femenina se cerrará con seis encuentros y por consiguiente se bajará el telón de la primera fase de la competición. A partir de las 20, en el polideportivo Tito Proietti, Villa Dora de Santa Fe visitará al duro Atlético y Biblioteca Bell de la ciudad de Bell Ville en la provincia de Córdoba. Será con los arbitrajes de Valentina Stahringer y Agustín Del Turco.

La escuadra de barrio Sargento Cabral viene de superar a Instituto de Córdoba en un partido muy picante por 3 a 1 con parciales de 26-24, 23-25, 25-9 y 25-19 en el estadio Ángel Sandrín de la capital provincial. Por su parte, el conjunto cordobés, viene de superar a la Gloria cordobesa por 3 a 0 con parciales de 25-20, 25-21 y 25-19, en un partido que tuvo una duración total de 1 hora y 27 minutos y en el que Bell mostró mayor contundencia en los momentos decisivos de cada set.

Villa Dora ya se encuentra clasificado a los Play Off de la competencia federal, pero buscará un triunfo, para terminar lo más arriba en la tabla, y tener mayo ventaja en la siguiente etapa. El conjunto conducido por Eduardo Rodríguez se topará con un muy buen equipo, que viene haciendo las cosas bien, y que también tiene su boleto asegurado para jugar por la definición.

En el otro partido disputado en la noche del sábado, en el estadio multideportivo Héctor Etchart, Gimnasia y Esgrima de La Plata visitó a Ferro Carril Oeste, y a pesar de haber luchado, logró triunfar por 3 a 0, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-23.

En la presente jornada de domingo, además del cruce entre Villa Dora con Bell en la ciudad cordobesa de Bel Ville, habrá otros cinco cotejos: San Isidro recibirá a Instituto en San Francisco, Banco Provincia a Boca Juniors en La Plata, Ferro Carril Oeste a Estudiantes de La Plata en Caballito y San Lorenzo a River Plate en el Roberto Pando.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder 35, Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata 32, Bell de Bell Ville 30, Villa Dora 29; San Isidro 26, San Lorenzo 24, Ferro Carril Oeste y Bahiense del Norte 14, River Plate 13, Instituto de Córdoba 12, Vélez Sarsfield y Estudiantes 10, Banco Provincia y Náutico Avellaneda 8.

Villa Dora Liga Argentina Bell Ville
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