Uno Santa Fe | Ovación | Leandro Paredes

Paredes defendió a Tomás Aranda tras el penal fallado en Boca ante O'Higgins

Leandro Paredes respaldó este jueves a Tomás Aranda luego de que el juvenil fallara uno de los penales en la definición que Boca ganó 4-3 ante O’Higgins, en Rancagua, para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 durante el tiempo reglamentario.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 10:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Paredes defendió a Tomás Aranda tras el penal fallado en Boca ante OHiggins

El capitán del Xeneize no dudó en salir en defensa del mediocampista de 19 años y remarcó que el error desde los doce pasos no debía opacar la gran actuación que había tenido a lo largo del encuentro, quitándole dramatismo a la situación.

El respaldo de Paredes tras una gran actuación del juvenil

Es una manera de patear. Obviamente, cuando errás, te fijás en la manera”, analizó el capitán del Xeneize sobre la decisión del mediocampista de picar su remate.

Aranda se hizo cargo del cuarto penal de Boca y tuvo la posibilidad de sentenciar la serie, debido a que Vicente Pavez y Thiago Vecino habían fallado sus ejecuciones para el conjunto chileno.

LEER MAS: Sudamericana: los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para los octavos de final

Sin embargo, el futbolista de 19 años intentó definir con sutileza por el centro del arco y Omar Carabalí permaneció parado para contener el remate. Luego, el arquero de O’Higgins corrió hacia el juvenil y festejó de manera desmedida frente a él.

Paredes evitó cargar las tintas sobre su compañero y puso el foco en el rendimiento que había mostrado durante el partido: “Es chico y ha hecho un partido increíble”.

Una actuación que fue más allá del penal errado

Más allá del desenlace desde los doce pasos, Aranda fue uno de los jugadores más destacados de Boca en una noche compleja para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Con su movilidad, sus gambetas y su capacidad para romper líneas, fue el futbolista que más inquietó a la defensa de O’Higgins y el principal generador de peligro en ataque.

El mediocampista tuvo dos oportunidades muy claras durante el segundo tiempo para igualar el marcador y evitar que la serie llegara a los penales. En ambas ocasiones apareció Carabalí con intervenciones decisivas para sostener la ventaja del conjunto chileno.

LEER MAS: Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Pese al penal fallado, el rendimiento del juvenil dejó una imagen positiva y recibió el respaldo tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico, que valoraron su personalidad para asumir la responsabilidad en un momento decisivo y el nivel que mostró durante gran parte del encuentro.

Leandro Paredes penal Boca
Noticias relacionadas
Francisco Cerúndolo quedó eliminado del ATP 250 de Los Cabos.

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

quinteros pidio por refuerzos tras la victoria de independiente

Quinteros pidió por refuerzos tras la victoria de Independiente

argentino aposto por un ex colon: joaquin fernandez jugara en la liga nacional

Argentino apostó por un ex Colón: Joaquín Fernández jugará en la Liga Nacional

la dura sancion que recibio enzo perez tras su expulsion en deportivo maipu

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

Lo último

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Último Momento
La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones se retomarán en seis meses

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal