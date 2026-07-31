Paredes defendió a Tomás Aranda tras el penal fallado en Boca ante O'Higgins

Leandro Paredes respaldó este jueves a Tomás Aranda luego de que el juvenil fallara uno de los penales en la definición que Boca ganó 4-3 ante O’Higgins, en Rancagua, para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 durante el tiempo reglamentario.

El capitán del Xeneize no dudó en salir en defensa del mediocampista de 19 años y remarcó que el error desde los doce pasos no debía opacar la gran actuación que había tenido a lo largo del encuentro, quitándole dramatismo a la situación.

“ Es una manera de patear. Obviamente, cuando errás, te fijás en la manera ”, analizó el capitán del Xeneize sobre la decisión del mediocampista de picar su remate.

Aranda se hizo cargo del cuarto penal de Boca y tuvo la posibilidad de sentenciar la serie, debido a que Vicente Pavez y Thiago Vecino habían fallado sus ejecuciones para el conjunto chileno.

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Sin embargo, el futbolista de 19 años intentó definir con sutileza por el centro del arco y Omar Carabalí permaneció parado para contener el remate. Luego, el arquero de O’Higgins corrió hacia el juvenil y festejó de manera desmedida frente a él.

Paredes evitó cargar las tintas sobre su compañero y puso el foco en el rendimiento que había mostrado durante el partido: “Es chico y ha hecho un partido increíble”.

Una actuación que fue más allá del penal errado

Más allá del desenlace desde los doce pasos, Aranda fue uno de los jugadores más destacados de Boca en una noche compleja para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Con su movilidad, sus gambetas y su capacidad para romper líneas, fue el futbolista que más inquietó a la defensa de O’Higgins y el principal generador de peligro en ataque.

El mediocampista tuvo dos oportunidades muy claras durante el segundo tiempo para igualar el marcador y evitar que la serie llegara a los penales. En ambas ocasiones apareció Carabalí con intervenciones decisivas para sostener la ventaja del conjunto chileno.

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Pese al penal fallado, el rendimiento del juvenil dejó una imagen positiva y recibió el respaldo tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico, que valoraron su personalidad para asumir la responsabilidad en un momento decisivo y el nivel que mostró durante gran parte del encuentro.