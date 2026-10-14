Uno Santa Fe | Ovación | PSG

Champions: PSG dio el golpe de la fecha con su goleada en Inglaterra ante Manchester City

En Inglaterra, PSG venció 4-2 a Manchester City en uno de los mejores encuentros de la jornada de la Champions League

14 de octubre 2026 · 18:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Champions: PSG dio el golpe de la fecha con su goleada en Inglaterra ante Manchester City

En Inglaterra, París Saint Germain (PSG) venció 4 a 2 a Manchester City en uno de los mejores encuentros de la jornada de la Champions League. El francés Désiré Doué abrió la cuenta a los 12 minutos y Ousmane Dembélé amplió de cabeza mientras que tras un poste de Achraf Hakimi, Vitinha marcó el tercero a taco de Warren Zaïre-Emery.

El noruego Erling Haaland descontó, pero Maghnes Akliouche puso el 4-1 y, pese al doblete de Haaland y los remates al palo de Enzo Fernández, Gianluigi Donnarumma sostuvo al PSG tapándole un penal a Ferrán Torres.

En Roma, el Real Madrid de José Mourinho firmó una remontada épica 4 a 3 ante los dirigidos por Gian Piero Gasperini con un inicio atractivo cuando Marten de Roon adelantó al local y Kylian Mbappé igualó con desvío en Gianluca Mancini.

En el complemento, Donyell Malen firmó un doblete fulminante —asistido por Rodrigo Mora y Matías Soulé— para el 3-1. Tras un gol anulado a Mbappé, Carlos Espí descontó, Endrick igualó de cabeza a pase de Arda Güler y Antonio Rüdiger selló la victoria al minuto 90.

Más de la jornada en la Champions League

Por su parte, el Aston Villa aplastó 6-0 al Fenerbahce en Villa Park con tantos de Johan Manzambi, dobletes de Nicolas Jackson y Ross Barkley, y un gol final de Tammy Abraham.

Liverpool goleó 6-3 al LASK Linz en Austria, mientras que Feyenoord derrotó 3-2 al Como en Rotterdam, propinándole su primera caída en el torneo.

En Linz, el equipo dirigido por Andoni Iraola mostró un andar arrollador cuando Ronald Araújo abrió el marcador a los 22 minutos de cabeza, tras un córner ejecutado por Konstantinos Tsimikas. Dos minutos después, Bradley Barcola amplió la ventaja tras una asistencia de Lewis Koumas, y el propio Barcola firmó su doblete tras un error en la salida local para establecer el 3-0 antes del descanso.

En la segunda parte, Jeremie Frimpong habilitó a Tsimikas para el cuarto tanto y, aunque Robert Ljubii descontó a los 18 minutos, Frimpong volvió a asistir a Barcola, que completó su hat-trick a los 21. Poco después, Frimpong sirvió su tercera asistencia para que Lewis Koumas marcara el 6-1. Sobre el final, Liverpool bajó la intensidad y LASK achicó la brecha con dos goles de Florian Flecker —ambos tras pases de Junior Dibango—, dejando el 6-3 definitivo.

En los Reds, Alexis Mac Allister apenas disputó ocho minutos debido a la rotación dispuesta por Iraola ante un calendario exigente de seis partidos en 18 días.

Por su parte, en Rotterdam, Feyenoord venció 3-2 al Como a pesar de que el equipo italiano comenzó arriba con un gol de Assane Diao, quien debió retirarse lesionado en la misma jugada.

El conjunto neerlandés reaccionó rápidamente con una media vuelta de Gjivai Zechiël para empatar y, en el complemento, Anis Hadj Moussa dio vuelta el partido con un fuerte remate y luego provocó el tercer gol, que terminó en contra tras impactar en el arquero Robert Sánchez.

El delantero griego Anastasios Douvikas descontó sobre la hora para el Como, pero no alcanzó para evitar la derrota en suelo neerlandés.

PSG Manchester City Champions
Noticias relacionadas
costa rica asoma como posible rival de la seleccion argentina para noviembre

Costa Rica asoma como posible rival de la Selección Argentina para noviembre

Gael Cardozo será el único atleta de Santa Fe en el Sudamericano U23 de atletismo.

Gael Cardozo, el atleta santafesino que competirá en el Sudamericano U23

colapinto pidio frenar los ataques de los argentinos en la formula 1: no me ayudan

Colapinto pidió frenar los ataques de los argentinos en la Fórmula 1: "No me ayudan"

la reserva de colon perdio ante independiente rivadavia y no despega del fondo

La reserva de Colón perdió ante Independiente Rivadavia y no despega del fondo

Lo último

La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

Santo Tomé: más de 400 frentistas exigen respuestas al municipio por una obra de pavimentación que pagaron y lleva 10 años inconclusa

Santo Tomé: más de 400 frentistas exigen respuestas al municipio por una obra de pavimentación que pagaron y lleva 10 años inconclusa

A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas

A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: "Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas"

Último Momento
La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

Santo Tomé: más de 400 frentistas exigen respuestas al municipio por una obra de pavimentación que pagaron y lleva 10 años inconclusa

Santo Tomé: más de 400 frentistas exigen respuestas al municipio por una obra de pavimentación que pagaron y lleva 10 años inconclusa

A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas

A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: "Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas"

Golpe para Real Madrid: Vinicius recibió cuatro fechas y no jugará ante Barcelona

Golpe para Real Madrid: Vinicius recibió cuatro fechas y no jugará ante Barcelona

La incertidumbre económica en Argentina alcanzó el nivel más alto del año

La incertidumbre económica en Argentina alcanzó el nivel más alto del año

Ovación
Unión tiene a dos 9 entre los más influyentes del Clausura, pero se quedaron sin gol

Unión tiene a dos 9 entre los más influyentes del Clausura, pero se quedaron sin gol

La reserva de Colón perdió ante Independiente Rivadavia y no despega del fondo

La reserva de Colón perdió ante Independiente Rivadavia y no despega del fondo

Unión analiza los diferentes escenarios con Madelón en medio de la crisis

Unión analiza los diferentes escenarios con Madelón en medio de la crisis

Unión, con motivos para ilusionarse: el dato que lo sostiene en la pelea por los playoffs

Unión, con motivos para ilusionarse: el dato que lo sostiene en la pelea por los playoffs

Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Policiales
Barrio Guadalupe: investigan el incendio de tres motos secuestradas en el patio de la Comisaría 8°

Barrio Guadalupe: investigan el incendio de tres motos secuestradas en el patio de la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia