Deportivo Madryn venció de local a Gimnasia (J) 2-1 y pasó a las semifinales gracias a la ventaja deportiva (perdió en la ida 1-0). Ahora se cruzará con Atlanta

Deportivo Madryn sigue en carrera por el ascenso. En una serie que se resolvió con tensión hasta el último tramo, derrotó 2-1 a Gimnasia de Jujuy y consiguió el pasaje a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional. La derrota por 1-0 en el primer encuentro había dejado la llave cuesta arriba, pero el Aurinegro hizo valer su localía.

Luis Silba abrió el camino para el conjunto de Puerto Madryn, que necesitaba ganar para mantener viva la ilusión. Julián Cosi amplió la diferencia y puso a su equipo en una posición favorable para quedarse con la clasificación. Sin embargo, el Lobo jujeño no se entregó y encontró el descuento a través de Octavio Bianchi en el tramo final. Ese tanto le puso suspenso a los últimos minutos, aunque no alcanzó para cambiar el destino de la eliminatoria.

Con el 2-1 en el partido y la igualdad en el resultado global, Deportivo Madryn avanzó por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. Así, dejó en el camino a Gimnasia y se aseguró un lugar entre los cuatro mejores del Reducido.

Se armaron las semifinales del Reducido

El próximo desafío será Atlanta. La serie comenzará en Puerto Madryn, donde el Aurinegro buscará sacar una diferencia, mientras que la definición tendrá lugar en cancha del Bohemio. Dos partidos separan a ambos equipos de la final y el sueño del ascenso sigue más vivo que nunca. Vale recordar que la otra llave la disputarán Colón y Tristán Suárez.