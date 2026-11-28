El presidente de Colón resaltó la actuación en la victoria ante Morón, destacó la unión del plantel y pidió mantener la tranquilidad de cara a las semifinales

La clasificación de Colón a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional desató la ilusión. Después del triunfo por 1-0 ante Morón , el presidente José Alonso expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo y resaltó el compromiso del grupo en la búsqueda del regreso a Primera División.

En diálogo con la prensa, el dirigente reconoció que el Sabalero tuvo posibilidades de resolver el encuentro antes, aunque también puso en valor la tarea defensiva y la respuesta colectiva. “El año creo que estuvo en todas las líneas muy bien. Fue difícil, muy difícil. Estamos muy felices, pero hay que estar tranquilos, ser humildes e ir en la búsqueda del próximo partido para lograr lo que queremos”, manifestó.

La motivación de José Alonso en Colón

Alonso también hizo hincapié en la personalidad que mostró el equipo en una instancia decisiva. Para el presidente, lo sucedido en Morón fue una demostración de que el plantel tiene un objetivo compartido y está convencido de poder alcanzarlo. “Yo veo un equipo que está convencido de lo que quiere, un grupo que está muy unido, muy fuerte. Están totalmente convencidos de que quieren buscar el ascenso de Colón y eso es la historia del club”, remarcó.

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En ese sentido, el titular rojinegro no ocultó lo que representa esta posibilidad para los hinchas y para la ciudad. “Esto nos hace muy felices porque todos los colonistas de Santa Fe necesitan este ascenso para que Santa Fe esté feliz”, expresó.

Por último, se refirió a la programación de las semifinales frente a Tristán Suárez. Si bien todavía deben coordinar detalles con el próximo rival, la intención inicial es disputar el primer encuentro el miércoles y la revancha durante el fin de semana.

“Primero Colón, primero Colón”, enfatizó Alonso al ser consultado sobre otros compromisos que coincidirían con la agenda deportiva. La prioridad institucional está puesta en una serie que puede acercar al Sabalero al objetivo que persigue desde el comienzo de la temporada: volver a la máxima categoría del fútbol argentino.