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Chiqui Tapia le dio la bienvenida a Messi: "Llegó el mejor del mundo"

Este martes, en el predio de AFA, Claudio Tapia recibió a Lionel Messi en

24 de marzo 2026 · 13:51hs
Chiqui Tapia recibió a Lionel Messi.

Chiqui Tapia recibió a Lionel Messi.

Claudio Tapia recibió a Lionel Andrés Messi en el predio de Ezeiza que lleva su nombre. El capitán argentino se sumó esta mañana a la selección argentina, para comenzar a entrenar esta tarde junto al grupo que se medirá en dos amistosos ante Mauritania (el viernes) y Zambia (el próximo martes).

Chiqui Tapia recibió a Messi

Al arribar a predio, el jugador de Inter Miami fue recibido por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. "¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). Todos juntos", publicó "Chiqui" en sus redes sociales, acompañado de una serie de fotos junto al "10".

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Chiqui Tapia Lionel Messi mundo
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