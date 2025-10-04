Uno Santa Fe | Ovación | San Martín (SJ)

San Martín (SJ) juega ante Instituto en busca del triunfo para escaparle al descenso

San Martín (SJ), hundido en los últimos puestos, recibirá, desde las 16.45, a Instituto por la fecha 11 del Clausura

4 de octubre 2025 · 08:29hs
San Martín (SJ) juega ante Instituto en busca del triunfo para escaparle al descenso

San Martín (SJ) e Instituto se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura este sábado, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez. El encuentro se jugará desde las 16.45, con arbitraje de Sebastián Martinez y televisación de TNT Sports Premium.

El equipo cuyano está muy complicado con el descenso y estará ante un partido bisagra. El equipo de Leandro Romagnoli viene de empatar 2-2 ante Platense en un partido que tenía ganado pero se le terminó escapando en el minuto 95gracias al tanto de Maximiliano Rodríguez, que desató la locura de los hinchas del Calamar.

San Martín de San Juan tiene 19 puntos en la tabla anual y ocupa el anteúltimo lugar, pero como Aldosivi está descendiendo también por promedios libera cupo y el Santo estaría volviendo a la Primera Nacional.

El equipo que está más cerca es Talleres, con 23, y un poco más arriba están Godoy Cruz con 25 unidades y Gimnasia con 26. Con seis fechas para finalizar la temporada, el conjunto cuyano está obligado a sumar de a tres contra Instituto si quiere seguir soñando con la permanencia.

Por su parte, el combinado cordobés atraviesa un momento irregular, con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones.

Los dirigidos por el Gato Oldrá están novenos en la Zona B con 11 puntos, uno menos que Atlético Tucumán y Sarmiento, los últimos que a día de hoy estarían clasificando a los playoffs, por lo que un triunfo en San Juan lo dejaría muy bien parado pensando en la recta final.

Probables formaciones de San Martín (SJ) e Instituto

San Martín (SJ): Matías Borgogno;Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres,Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Sebastián González, Jonathan Menéndez, Nicólas Watson, Diego González; Santiago Salle, Ignacio Puch.DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: Manuel Roffo; Stéfano Moreyra, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Jonás Acevedo, Gastón Lódico, Emanuel Beltrán, Elías Pereyra; Alex Luna, Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Hora: 16:45.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.

TV: TNT Sports Premium.

San Martín (SJ) Instituto Clausura
Noticias relacionadas
san lorenzo visita a lanus en un cruce directo en la lucha de arriba

San Lorenzo visita a Lanús en un cruce directo en la lucha de arriba

choque de realidades opuestas entre sarmiento y gimnasia (lp) en junin

Choque de realidades opuestas entre Sarmiento y Gimnasia (LP) en Junín

atletico tucuman tiene un choque directo ante platense para estar entre los ocho de arriba

Atlético Tucumán tiene un choque directo ante Platense para estar entre los ocho de arriba

huracan recibe a banfield en un duelo clave por estar en los playoffs

Huracán recibe a Banfield en un duelo clave por estar en los playoffs

Lo último

Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Último Momento
Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Colón ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

Colón ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

Ovación
Colapinto quedó en el puesto 16 en la práctica 3, mejoró y va por la clasificación en Singapur

Colapinto quedó en el puesto 16 en la práctica 3, mejoró y va por la clasificación en Singapur

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Argentina se mide contra Italia en busca del primer puesto de su zona en el Mundial Sub 20

Argentina se mide contra Italia en busca del primer puesto de su zona en el Mundial Sub 20

San Lorenzo visita a Lanús en un cruce directo en la lucha de arriba

San Lorenzo visita a Lanús en un cruce directo en la lucha de arriba

Huracán recibe a Banfield en un duelo clave por estar en los playoffs

Huracán recibe a Banfield en un duelo clave por estar en los playoffs

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario