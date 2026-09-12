Las Leonas y Los Leones estrenaron las nuevas canchas de la ASH

Como preparación para los Juegos Suramericanos, los seleccionados nacionales que debutarán el próximo lunes llevaron a cabo un entrenamiento conjunto con los combinados santafesinos en la remozada cancha de la Asociación Santafesina.

Una verdadera fiesta del hockey se vivió en el predio de la Asociación Santafesina con los combinados nacionales.

Una jornada inolvidable para el hockey y para el deporte local. Sucede que Las Leonas y Los Leones estrenaron las nuevas canchas de hockey de la Asociación Santafesina de Hockey con partidos amistosos frente a los combinados locales que se preparan para afrontar otro tipo de competiciones. Un encuentro especial que permitió ver en acción a grandes referentes del hockey argentino y, al mismo tiempo, disfrutar de los deportistas santafesinos estrenando un escenario que será protagonista de los Juegos Suramericanos 2026. Las canchas ya están listas. Santa Fe también. Ese escenario será este domingo de algunos cotejos, y el lunes será el turno de los equipos argentinos. Comienzan los Juegos, y todos los santafesinos están viviendo la emoción de recibir a Sudamérica.

Una jornada inolvidable para el hockey santafesino

Los seleccionados nacionales ODESUR y los preselectivos mayores de Santa Fe realizaron dos encuentros amistosos este viernes por la noche, ante un gran marco de público, en la cancha principal inaugurada el martes por la ASH.

Estos compromisos funcionaron como un muy valioso e histórico testeo para los representativos locales de cara a sus diferentes aspiraciones. Para la Asociación Santafesina de Hockey, representó un examen de máxima exigencia para elevar el nivel competitivo de cara al Campeonato Argentino de Mayores que se disputará a mediados de octubre en Córdoba.

La abanderada de la delegación Argentina en los Juegos Suramericanos, Sofía Cairó, recibió un reconocimiento especial.

Para la “albiceleste”, en tanto, significó rodaje para que los equipos conducidos por Juan Martín López (damas) y Juan Manuel Vivaldi (caballeros) sumen ritmo, afirmen lo que vienen entrenando en vistas a los Juegos Suramericanos que arrancan el lunes, y logren que las jugadoras mundialistas se acoplen de la mejor manera a la propuesta del cuerpo técnico.

Sobre el terreno de juego, ambos encuentros se destacaron por ser muy dinámicos, intensos, regalándole un gran espectáculo a los espectadores que se acercaron a colmar las tribunas.

Hubo reconocimientos de las autoridades de la ASH y provinciales a las “Leonas” campeonas mundialistas como Lara Casas, Zoe Díaz, Sofia Cairo, Emma Knobl, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser y Milagros Alastra. También para Matías Rey en representación de los Leones que obtuvieron el bronce, como así también a López y Vivaldi por su trayectoria.

El seleccionado femenino de Argentina debutará el próximo lunes a las 10 frente a Paraguay.

Una Leona, la abanderada de Argentina en los Suramericanos

Tras la gran jornada, Sofía Cairo valoró el cariño del público santafesino y palpitó lo que se viene con el seleccionado: “Fue un recibimiento y reconocimiento muy lindo, agradecida a toda la gente de Santa Fe. Como grupo nos conocemos mucho, entrenamos y jugamos juntas desde muy chicas, somos un gran equipo. El objetivo es ganar los ODESUR. Todos los torneos que disputamos con la celeste y blanca siempre buscamos eso. Es algo increíble todo lo que se está viviendo con las “Leonas” tras la obtención del mundial. Se dio justo que me tocó definir ese penal decisivo, fui tranquila y lo pensé. Sabía que si lo metía éramos campeonas del mundo. Nada más lindo que meterlo y ver a todas las chicas corriendo hacia mí. Así que fue increíble”.

Por su parte, Iñaki Minadeo destacó el escenario del estreno y el enfoque del equipo de cara al certamen internacional: “Nos gusta siempre jugar en nuestro país. La cancha quedó bárbara. El amistoso nos sirve para movernos un poco de cara al torneo. Iremos partido a partido y tratando de llegar al último y ganar”.

En cuanto a las premisas tácticas del encuentro, agregó: “Hoy buscamos jugar con control de bocha, siendo agresivos, ir para adelante y trabajar en el área de manera ofensiva. Siempre es muy lindo ponerse esta camiseta, es un sueño que uno tiene desde chiquito, así que estoy muy contento con esta oportunidad”.

El plantel de Las Leonas, con siete campeonas del mundo, que está en Santa Fe es el siguiente: Sofía Cairo, Lara Casas, Sol Pagella Daiana Pacheco Zoe Díaz Pilar Palacio Chiara Ambrosini Mercedes Artola Victoria Falasco Emma Knobl Catalina Andrade Lourdes Pisthon Sol Guignet Pilar Pisthon Brisa Bruggeser Milagros Alastra Ana Dodorico y Paula Santamarina.

Por su parte, la plantilla de Leones la conforman: Joaquín Ruiz, Nicolás Cicileo, Matteo Fernández, Luca Dulor, Iñaki Minadeo, Thomas Habif, Tomas Ruiz, Nicolás Rodríguez, Juan Pedro Fernández, Santiago Tarazona, Mateo Torrigiani, Mateo Serrano, Franco Agostini, Martín Ferreiro, Yaco Kovalivker, Joaquín Costa, Felipe Bartoli y Facundo Bonanno.