Colapinto emocionó a los nostálgicos con la histórica Flecha de Plata de Fangio

El argentino Franco Colapinto hizo emocionar a los nostálgicos de la F1 al girar en Buenos Aires en la histórica “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio

El argentino Franco Colapinto hizo emocionar a los nostálgicos de la Fórmula 1 al girar en la Ciudad de Buenos Aires en la histórica “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón en 1954 y 1955.

Se trata del Mercedes W196, con el que el cinco veces campeón del mundo dominó a mediados de la década del 50, cuando la Fórmula 1 recién nacía.

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Durante el show a bordo de la “Flecha de Plata”, Colapinto no solo pudo saludar a la gente, que estaba visiblemente emocionada por ver uno de los autos más emblemáticos de la carrera de Fangio, sino que también cumplió el sueño de manejar el monoplaza de uno de sus máximos ídolos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048456474012143794&partner=&hide_thread=false La mítica Flecha de Plata, bajo la conducción de Franco Colapinto: emocionante homenaje a Fangio en Buenos Aires.



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/Q2ppt5FnxY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

La histórica exhibición de Colapinto, que cuenta la con impresionante presencia de medio millón de personas, comenzó al mediodía con su primera vuelta en el Lotus E20 de 2012.