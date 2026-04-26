Morón venció a Racing (C) y sigue arriba en la zona A de la Primera Nacional

Morón sigue firme arriba de la zona A de la Primera Nacional al superar 2-1 a Racing de Córdoba por la fecha 11

Después de una semana agitada, Deportivo Morón encontró alivio en casa. Por la Primera Nacional , el líder de la Zona A venció 2-1 a Racing de Córdoba y recuperó sensaciones positivas tras la reciente eliminación copera.

El inicio mostró a un Morón decidido a imponer condiciones. Con intensidad y buenas asociaciones, fue inclinando la cancha y generando las situaciones más claras. Cardozo y Kubiszyn probaron desde media distancia, mientras que Olivares también exigió al arquero visitante. La respuesta de la visita fue esporádica, con una aparición aislada de Rinaudo que no logró inquietar demasiado.

Pese a la superioridad del local durante gran parte de la primera mitad, el gol no llegó y el descanso encontró el marcador en cero, dejando la sensación de que Morón merecía algo más.

El complemento arrancó con un golpe inesperado. Centurión capturó una pelota en la puerta del área y sacó un remate perfecto al ángulo que puso en ventaja a Racing en su primera acción de riesgo. Un baldazo de agua fría para el dueño de casa.

Sin embargo, lejos de caerse, el equipo reaccionó. Primero con un golazo de Kubiszyn desde larga distancia que desató el desahogo en las tribunas y devolvió la igualdad. A partir de ahí, Morón recuperó confianza y volvió a empujar.

La remontada se concretó poco después: una jugada por la banda terminó en un centro preciso y la definición de Olivares, que apareció sin marca para empujarla al gol y dar vuelta la historia.

En el cierre, el local tuvo chances para ampliar, pero el resultado ya no se movería. El pitazo final de Felipe Viola desató el festejo en el estadio y confirmó que, sin brillar, Morón sabe cómo sostenerse en lo más alto.

Formaciones de Morón y Racing de Córdoba

DEPORTIVO MORÓN: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Braian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Juan Manuel Olivares y Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame y Franco Fagundez. DT: Walter Otta

RACING DE CÓRDOBA: Braian Olivera; Raúl Chamorro, Marcio Gómez Pereyra, Matías Sánchez y Santiago Rinaudo; Matías Machado, Alan Olinick, Ricardo Centurión y Leandro Córdoba; Gaspar Vega y Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres

GOLES: 47’ Ricardo Centurión (RAC); 58’ Santiago Kubiszyn (MOR); 73’ Juan Manuel Olivares (MOR).

CAMBIOS: 45’ Ezequiel Bulacio por Franco Fagundez (MOR); 51’ Facundo Báez por Maximiliano González (MOR); 60’ Elías Contreras por Leonel Cardozo (MOR); 60’ Francisco Monticelli por Ricardo Centurión y Facundo Taborda por Matías Machado (RAC); 71’ Tomás Kummer por Raúl Chamorro y Jonathan Bay por Gaspar Vega (RAC); y 79’ Gastón González por Juan Manuel Olivares y Mauro Burruchaga por Santiago Kubiszyn (MOR).