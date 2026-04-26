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Colapinto finalizó el memorable Road Show haciendo delirar al público argentino

El piloto argentino, Franco Colapinto, deleitó a la Fórmula 1 y brilló ante medio millón de personas en la que fue su última pasada a bordo del Lotus E20 del 2012

26 de abril 2026 · 17:36hs
Colapinto finalizó el memorable Road Show haciendo delirar al público argentino

El piloto argentino, Franco Colapinto, deleitó a la Fórmula 1 y brilló ante medio millón de personas en la que fue su última pasada a bordo del Lotus E20 del 2012 en el Road Show de Buenos Aires.

Franco Colapinto hizo vibrar a Buenos Aires

El argentino se sacó las ganas de manejar un Fórmula 1 frente a su familia y a todos sus fanáticos que se acercaron para decir presente en el mini circuito callejero que se armó en la Ciudad de Buenos Aires.

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Está fue la tercera de cuatro salidas para Colapinto, quien fue protagonista de una jornada inolvidable que estuvo repleta de sorpresas y distintos shows musicales.

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Aunque no todo fue alegría, dado que al realizar tantos trompos a bordo del Lotus E20 se le quemó la parte trasera de dicho vehículo. Además, contó que la rueda sufrió roturas en el parche por la temperatura a la que fue elevada.

El Road Show de Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires culminó cuando el pilarense hizo una última pasada para despedirse de la gente a bordo de un micro descapotable.

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Colapinto Buenos Aires Fórmula 1
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