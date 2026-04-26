Colapinto finalizó el memorable Road Show haciendo delirar al público argentino

El piloto argentino, Franco Colapinto, deleitó a la Fórmula 1 y brilló ante medio millón de personas en la que fue su última pasada a bordo del Lotus E20 del 2012

El piloto argentino, Franco Colapinto , deleitó a la Fórmula 1 y brilló ante medio millón de personas en la que fue su última pasada a bordo del Lotus E20 del 2012 en el Road Show de Buenos Aires .

El argentino se sacó las ganas de manejar un Fórmula 1 frente a su familia y a todos sus fanáticos que se acercaron para decir presente en el mini circuito callejero que se armó en la Ciudad de Buenos Aires.

Está fue la tercera de cuatro salidas para Colapinto, quien fue protagonista de una jornada inolvidable que estuvo repleta de sorpresas y distintos shows musicales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048470667645817324&partner=&hide_thread=false ¡Más donas y un histórico PILOTO ARGENTINO a bordo de un Fórmula 1 en Buenos Aires!



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/ddFNcEdZW2 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Aunque no todo fue alegría, dado que al realizar tantos trompos a bordo del Lotus E20 se le quemó la parte trasera de dicho vehículo. Además, contó que la rueda sufrió roturas en el parche por la temperatura a la que fue elevada.

El Road Show de Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires culminó cuando el pilarense hizo una última pasada para despedirse de la gente a bordo de un micro descapotable.